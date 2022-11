Einzelhändler laufen gegen Globus Sturm

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

kann Dresden die Ansiedlung einer neuen Lebensmittelhandelskette verkraften? Klares „Ja!“ Besonders viele Anbieter sind auf dem Markt in der Landeshauptstadt nicht aktiv. Konkurrenz belebt das Geschäft zum Vorteil der Kunden. Kann Dresden die Ansiedlung eines Globus-Warenhauses mit 8800 Quadratmeter Verkaufsfläche in Friedrichstadt verkraften? Die Antwort ist ein ebenso klares „Nein!“

Der stärkste Grund, der gegen Globus an dieser Stelle spricht, ist der Klimaschutz. Es ist einfach aus der Zeit gefallen, ein Warenhaus gewissermaßen auf der Grünen Wiese zu bauen, dass von einem Großteil der Kundschaft per Auto angesteuert wird. Der geplante Globus-Standort zwischen Hamburger und Bremer Straße befindet sich mitten in einem Gewerbegebiet. Dort wohnt nicht ein einziger Mensch. In das Warenhaus werden die wenigsten Kunden zu Fuß mit dem Einkaufsbeutel kommen.

Zwischen Hamburger und Bremer Straße sind Autohändler und Unternehmen angesiedelt. Dort soll jetzt ein Globus-Warenhaus gebaut werden. © Quelle: Thomas Baumann-Hartwig

Dresden kann doch nicht ernsthaft beabsichtigen, große Verkehrsströme bis kurz vor die Innenstadt zu ziehen. Das Globus-Warenhaus wird ein Magnet, keine Frage, und Menschen aus Städten und Ortschaften der Region nach Dresden ziehen. Aber diese Menschen kommen doch nicht per Bus oder Bahn. Und diese Menschen bringen der Innenstadt keinen Mehrwert. Wenn der Kofferraum mit Lebensmitteln voll ist, wird die Heimat angesteuert, um den Einkauf im Kühlschrank zu deponieren.

Diese Argumente sind bekannt. Teile der Kommunalpolitik – sogar die Umwelt- und Klimaschutzpartei Bündnis 90/Die Grünen – argumentieren aber damit, dass Dresden Globus in Friedrichstadt schlucken müsse, um die Globus-Flächen am Alten Leipziger Bahnhof entwickeln zu können. Was für ein zynisches Argument! Sind Stadtteile wie Friedrichstadt oder Cotta, die die Hauptlast der Globus-Ansiedlung tragen müssen, weniger wert als Stadtteile auf der anderen Elbseite, die durch ein neues Wohn- und Kulturquartier am Alten Leipziger Bahnhof deutlich aufgewertet werden würden?

Der Preis ist zu hoch für den Alten Leipziger Bahnhof, weil die Anwohner anderer Stadtteile die Zeche zahlen müssten. Die Kommunalpolitik hätte Globus längst deutlich zu verstehen geben müssen, dass das Unternehmen in Dresden herzlich willkommen ist. Aber nicht mit einem Vorhaben, das unter vielen Gesichtspunkten aus der Zeit gefallen ist. Jetzt lesen

Er wird von auswärtigen Kollegen oft gefragt, was in Dresden los sei. Wir müssen den Satzbau umstellen und dafür sorgen, dass sie sagen: In Dresden ist was los. Andreas Wehle der Präsident des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau in Sachsen zum Engagement Dresdens für die Buga

Schön grün: Andreas Wehle, Catrin Schmidt, Ursula M. Staudinger und Dirk Hilbert (von links) im Botanischen Garten. © Quelle: Anja Schneider

Deshalb bewirbt sich Dresden für die Bundesgartenschau 2033

Die Landeshauptstadt Dresden will die Bundesgartenschau 2033 erstmals nach Sachsen holen. Mit zwei Projekten will Dresden glänzen und gemeinsam mit der Technischen Universität Tradition und Innovation verbinden. Jetzt lesen

Sonnabend, 9 Uhr bis 14 Uhr: 11. Johannstädter Praktikums- und Lehrstellenbörse in der JohannStadthalle, Holbeinstraße 68, 01307 Dresden. www.dresden.de/lehrstellenboerse

Sonnabend und Sonntag ab 10 Uhr: Spielemesse - Vier Messehallen gefüllt mit Spielvergnügen und Ständen namhafter Hersteller. Für alle kleinen und großen Fans des kreativen Bauens gibt es einen Spielbereich mit 300.000 Lego-Steinen sowie ein großes Playmobil-Spieleareal. Ort: Messe Dresden, Messering 6, 01067 Dresden

Sonnabend, 14 Uhr: Dynamo Dresden gegen SC Freiburg II - 3. Liga, 15. Spieltag. Um ihre Ambitionen auf den Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga nicht schon frühzeitig aufgeben zu müssen, sollten die Dresdner im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion nach zwei Niederlagen endlich mal wieder drei Punkte holen.

Sonnabend, 18 Uhr: Pillnitzer Lichter, Taschenlampenführung - Wenn es dunkel wird, kehrt in Schloss & Park Pillnitz Ruhe ein und es wird spannend. Bei der Familienführung taucht so manches auf, was sich am Tag verborgen hält, versprechen die Veranstalter. Ort: Schloss & Park Pillnitz, August-Böckstiegel-Straße 2, 01326 Dresden Tickets gibt es hier

Sonnabend, 20 Uhr: Die große Firebirds Nacht - Gemeinsam mit Musikern, Tänzern und DJ laden heiße Rhythmen ein, den Rock`n`Roll zu feiern. Ort: Ballsportarena, Weißeritzstr. 4, 01067 Dresden Tickets gibt es hier

Sonntag, 19 Uhr: Festkonzert zum 350. Todestag von Heinrich Schütz in der Dresdner Frauenkirche

Blick in den Plenarsaal während einer des Sächsischen Landtags. © Quelle: Robert Michael/dpa

Beim Jugend-Redeforum im Landtag zeigen heute im Plenarsaal nicht Abgeordnete, sondern Schülerinnen und Schüler aus Sachsen und Brandenburg ihr Diskussions- und Vortragstalent. Einen Tag lang wird der Plenarsaal zur Bühne für junge Debattiertalente. Jugend-Redeforum - 36 Jugendliche der Klassenstufen 9 bis 12 debattieren vor Jury und Publikum im Parlament. Das Jugend-Redeforum ist aus einer Initiative des Verbandes der Redenschreiber deutscher Sprache und dem Sächsischen Landtag entstanden.

