﻿Einmal mehr blockieren Klimaschützer den Dresdner Berufsverkehr

Schon wieder haben Klimaschützer mitten im morgendlichen Berufsverkehr eine Hauptverkehrsader blockiert. „Der Appell richtet sich nicht gegen Menschen in Autos“, heißt es von der Gruppe.

Klimaaktivisten blockierten am Freitagmorgen kurzzeitig den Verkehr.

Dresden. Schon wieder haben Mitglieder der Gruppen „Letzte Generation“ und „Extinction Rebellion“ in Dresden mitten im morgendlichen Berufsverkehr eine Hauptverkehrsader blockiert. Am Freitag setzten sich die Aktivisten auf den Straßburger Platz und behinderten den Verkehr.

Radfahrer, Straßenbahnen und ein Krankenwagen durften ungehindert passieren. Die Blockade war angemeldet und wurde von der Polizei begleitet. Die Stadt empfahl, die Gegend weiträumig zu umfahren oder schon im Vorraus mehr Zeit einzuplanen.

Wie bereits bei ähnlichen Aktionen etwa am Albertplatz geht es den Blockierern darum, auf die Klimanotlage aufmerksam zu machen. "Der Appell richtet sich nicht gegen Menschen in Autos", heißt es von der Gruppe. Deren Aufmerksamkeit sei aber nötig, um die Klimakrise zu lösen. "Wir müssen die Leute leider in ihrem Alltag stören, um sie auf die große Gefahr des Weiter-so hinzuweisen", verkündete die Versammlungsleiterin Iris Kämper im Vorfeld.

