﻿Neue Mieter und Ninja Parcours im Elbepark Dresden

Dresden. „Durch den neuen Kaufpark Nickern werden wir Federn lassen“, sagt Gordon Knabe, der Manager des Einkaufszentrums Elbepark im Westen Dresdens. Nickern ist zwar am entgegengesetzten Ende der Stadt. Aber Gordon Knabe rechnet damit, dass er linkselbisch Kunden verlieren wird, wenn Ende 2024 der Neubau des Kaufparkes Nickern abgeschlossen ist.

Denn die Shoppingmall werde attraktiver als vorher, habe mehr zu bieten. „Ich hoffe, dass es nur zehn Prozent werden“, wagt er eine vorsichtige Schätzung, wie hoch der Aderlass an Kunden sein könnte. Dass sowohl der Kaufpark Nickern als auch der Elbepark Unternehmen der Kurt-Krieger-Gruppe sind, spiele keine Rolle. „Ich bin hier im Elbepark verantwortlich und muss sehen, dass es läuft.“

Woher die Kunden im Elbepark Dresden kommen

Die Elbepark-Kunden kommen zu 30 Prozent aus Dresden und zu 70 Prozent aus dem Umland. Das Einzugsgebiet reicht von Bautzen über Senftenberg, Elsterwerda, Großenhain, Riesa, Döbeln bis hin nach Siebenlehn, Freiberg und Dippoldiswalde. Auch bei den Tschechen ist der Elbepark beliebt. „Sie reisen am Sonnabend an und wenn im Nachbarland Feiertage sind“, weiß der Centermanager.

Momentan es laufe den Umständen entsprechend gut. Die „Umstände“, die es auch den Kunden des Einkaufszentrums schwer machen, sind Inflation und die hohen Energiepreise. „Noch nicht alle haben ihre Nebenkostenabrechnungen der Vermieter fürs vergangene Jahr, starren wie das Kaninchen auf die Schlange, halten das Geld zusammen“, weiß Gordon Knabe. Und: „Sobald die Spritpreise über 2 Euro steigen, merken wir das hier sofort, weil dann merklich weniger Kunden kommen.“ Die Kauflaune sei im Keller, die meisten kämen wegen Bedarfskäufen. Die Baustelle gegenwärtig auf der A4 sei eine zusätzliche Belastung. „Kunden stehen manchmal eine Stunde im Stau, aber auch Menschen, die im Elbepark arbeiten. Da liegen die Nerven blank.“

Wie hoch die Besucherfrequenz ist

„Im vergangenen Jahr haben wir mit einem Besucherminus von neun Prozent gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 abgeschlossen. Das war richtig gut. Denn andere Center deutschlandweit hatten Frequenzeinbrüche bis zu 30 oder 40 Prozent“, so der Elbepark-Manager.

Dieses Jahr kämpft er drum, das Besucherminus gegenüber 2019 auf fünf Prozent zu drücken. „Wenn ich das schaffe, sind wir bei acht Millionen Kunden im Jahr. Wir wollen auf jeden Fall wieder neun Millionen erreichen“, so das mittelfristige Ziel.

Wie viele Entertainment-Angebote es mittlerweile gibt

Um das zu erreichen, muss sich die Centerleitung strecken, denn eine klimatisierte Shoppingmall mit kostenlosen Parkplätzen ist schon lange kein Selbstläufer mehr. Da brauche es zusätzliche Anziehungspunkte. Sechs Entertainment-Angebote gibt es im Elbepark mittlerweile – von der Salsa-Tanzschule über einen Anbieter mit Attraktionen der virtuellen Realität bis hin zum Laserland.

Hinzu kommen Ausstellungen und Veranstaltungen in einem breit gefächerten Interessenspektrum. So tragen die sächsischen Tischlergesellen und -gesellinnen den Wettbewerb „Die gute Form“ im Elbepark aus. Es gibt eine Osterausstellung, „die Besucherresonanz bei der Simme-Ausstellung Ende April war gewaltig“, freut sich Gordon Knabe.

Welche Veranstaltungen geplant sind

Demnächst will er mit einem Schulanfangsfest (11./12. August), einer Schacholympiade (25./26. August) und dem 1. Deutschen Projektcircus (18.-30. September) in den Elbepark Dresden locken.

„Vom 28. September bis zum 7. Oktober gibt es dann eine weitere Premiere – einen Ninja-Parcours. So was gab es noch in keinem anderen Einkaufszentrum Deutschlands.“ Bei dem Ninja Parcours sind mit Kraft, Geschicklichkeit und Ausdauer Hindernisse und Herausforderungen zu bewältigen.

Warum der Elbepark einen eigenen Duft entwickelt

Des Weiteren entwickele man gerade einen eigenen Duft für den Elbepark, erzählt der Centermanager. Denn ansprechende Düfte verstärken die positive Wahrnehmung der Kunden. Letztlich soll durch eine Wohlfühlatmosphäre die Kasse klingeln.

Wie viele Geschäfte derzeit leer stehen

Die Insolvenzen im Handel gehen auch am Elbepark nicht spurlos vorüber. „Aktuell stehen fünf unserer 180 Geschäfte leer“, so Gordon Knabe. Aber nicht mehr lange.

Wer demnächst neu eröffnet

Ende September eröffnet Pepco auch im Elbepark ein Geschäft. Der Anbieter für Bekleidung und Haushaltswaren mit Hauptsitz in Polen expandiert massiv. Innerhalb von wenigen Wochen ist er in Dresden im Hauptbahnhof, in der Altmarktgalerie und im Elbepark präsent.

Im Erdgeschoss ist der Italiener, der erst kürzlich nahe der Info Speisen anbot, wieder weg. Stattdessen hat sich dort Subway eingemietet. Tom Tailor vergrößert sich, belegt dann auch die Fläche, wo zuvor Hörgeräte verkauft wurden. Eröffnung ist im September.

Das indische Restaurant Kurkuma zieht innerhalb des Elbeparkes um. Die Bekleidungsanbieter Egoist und Fast Forward bauen um, vergrößern sich aber nicht. Über eine weitere Ladenfläche laufen gerade die Verhandlungen.

Warum eine Fläche freigehalten wird

Eine andere halte er in der Rückhand, so der Centerchef. „Wir haben einen potenziellen Mieter, der eine größere Fläche braucht. Wenn wir das auf Sicht hinkriegen, landen wir einen Hattrick.“ Mehr will Gordon Knabe noch nicht dazu verraten.

Woher der Elbepark Strom bezieht

Mit den hohen Energiepreisen hat auch der Elbepark zu kämpfen. „Wobei wir durch unser eigenes Blockheizkraftwerk günstiger Strom produzieren, als das derzeit der Markt kann“, sagt Gordon Knabe. Allerdings nutze das Blockheizkraftwerk Gas. Deshalb versuche man jetzt mit Photovoltaik die Energiekosten zu drücken.

Wie die Kosten gedrückt werden sollen

„Auf dem Dach vom Möbelhaus Höffner ist jetzt schon eine Solaranlage gebaut worden. Wir sind selber dran, auf einer Dachfläche von 3000 Quadratmetern Photovoltaik zu installieren.“ Desweiteren tausche der Elbepark die Beleuchtungsmittel aus. Dass nicht schon längst überall LED eingesetzt sind, sei eine Kostenfrage gewesen. „Die Neonröhren waren auch nicht gerade billig und lange funktionstüchtig.“ Jetzt investiere der Elbepark „eine höhere sechsstellige Summe“ in LED.

Außerdem werde an vielen kleinen Stellschrauben gedreht. Das gehe los beim Absenken der Vorlauftemperatur für die Heizung, erstrecke sich über ein durchdachtes Lüftungsmanagement und reiche bis zur Einstellung, wie weit sich die Automatiktüren öffnen. „Da machen wenige Zentimeter schon viel aus, ohne dass die Kunden es merken oder gar behindert werden.“

