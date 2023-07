﻿Einkaufen in Dresden: Diese Läden sind bald neu in der Innenstadt

Dresden. Ob Reno, Görtz, Klauser, Salamander, Gerry Weber, Hallhuber oder Peek & Cloppenburg – um nur einige Beispiele zu nennen – immer wieder geraten bekannte Unternehmen in die Insolvenz. Vor allem Schuh- und Modehändler kämpfen um ihre Existenz. Die schwierige Lage im stationären Einzelhandel zeigt sich auch in der Dresdner Innenstadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist ein Kommen und Gehen, nicht wenige Läden stehen lange Zeit leer – ob entlang der Wallstraße, der Wilsdruffer Straße, in den beiden großen Einkaufsmalls Altmarkt Galerie und Centrum Galerie und entlang der Prager Straße.

Aber es gibt auch gute Nachrichten: Das Insolvenzverfahren über Galeria Karstadt Kaufhof ist längst aufgehoben. Das Dresdner Haus war und ist erfolgreich und investiert gerade kräftig in seine Zukunft.

Dresdner Peek & Cloppenburg hat nichts mit Insolvenz zu tun

Auch Peek & Cloppenburg schlitterte in die Insolvenz. Das Dresdner Kaufhaus war und ist jedoch nicht in Gefahr. Denn es gibt zwei Unternehmen gleichen Namens. Eröffnet wurde das Insolvenzverfahren für Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf. Die Dresdner Filiale aber gehört zur rechtlich und wirtschaftlich unabhängigen Peek & Cloppenburg KG Hamburg, die sogar auf Expansionskurs ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Salamander-Filiale bleibt

Schon seit Dezember geschlossen ist auf der Prager Straße der Schuhmarkt Klauser. Jetzt wird dort jedoch für einen neuen Mieter umgebaut.

Seit Dezember ist der Schuhmarkt Klauser im Erdgeschoss dieses Gebäudes an der Prager Straße geschlossen. Jetzt wird dort umgebaut. © Quelle: Catrin Steinbach

Wenige Meter weiter verkauft Salamander Schuhe und Taschen. Auch Salamander ist insolvent, die Salamander-Filiale in der Prager Straße werde jedoch weiterbetrieben, so Insolvenzverwalter Christian Holzmann auf DNN-Anfrage.

Aldi kommt auf die Prager Straße

Neben Blume 2000 auf der Prager Straße haben sich schon so einige Händler versucht. Jetzt baut sich Aldi dort einen Laden aus. „Neueröffnung im September“ wird am Schaufenster verkündet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ganz frisch neu eröffnet hat auf der Prager Straße unter dem Namen „Figuya“ ein Geschäft, in dem Manga- und Anime-Lizenzfiguren und anderes mehr verkauft werden.

Lesen Sie auch

In der Centrum Galerie stehen derzeit sieben Läden leer. Nach Reno hat nun auch Götz17 geschlossen. Schuhe bietet im Haus derzeit nur noch Deichmann an. Im EG warb vergangene Woche noch Xentify Cosmetics & Fragances um Shopleiter und Verkäufer „für unseren neuen Store hier in der CG“. Im Untergeschoss baut vodafone nur um, will also wiedereröffnen.

Neben dem Blumenladen auf der Prager Straße baut sich Aldi gerade einen Markt aus. Neueröffnung ist laut Schaufensterwerbung im September. © Quelle: Catrin Steinbach

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stradivarius eröffnet in Dresden ersten deutschen Store

Die nächste Neueröffnung in der Centrum Galerie ist in Sicht. In den einstigen Mango-Laden zieht Stradivarius ein. Die spanische Handelskette für junge Mode expandiert nach Deutschland und wird ihren ersten Store in Dresden eröffnen.

Der Eröffnungstermin stehe noch nicht fest, derzeit werde die Ladenfläche umgebaut, so Jürgen Wolf, Manager der Centrum Galerie. Verhandlungen mit weiteren potentiellen Mietern würden laufen. Näher will Wolf sich dazu nicht äußern.

Verhandlungen für „alte“ Douglas-Filiale laufen

Im Erdgeschoss des einstigen Wöhrl-Modehauses hat Douglas eröffnet. Die Parfümerie ist allerdings nur umgezogen. Der Laden im Wöhrl Plaza zwei Ladenflächen weiter, wo sie vorher war, steht dafür leer. Kein Gewinn also für die Einkaufsmeile.

„Natürlich soll das nicht so bleiben, wir sind mit potentiellen Mietern im Gespräch“, sagt Rüdiger Heide, Sprecher von Values Real Estate. Der Hamburger Projektentwickler hat das ehemalige Wöhrl-Bekleidungshaus neu aufgebaut, das jetzt das Hotel Premier Inn und Douglas beherbergt, und ist auch Eigentümer des anderen Gebäudeteiles.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch auch hier will man noch nichts Konkretes sagen, solange Verträge noch nicht unterschrieben sind. Bekannt ist, dass man für eine der Flächen mit einer Gastronomie liebäugelt.

Mehrere Neueröffnungen in der Altmarkt Galerie

„Bei leer stehenden Flächen handelt es sich nicht immer um tatsächliche Leerstände“, stellt Christian Polkow, Manager der Altmarkt Galerie klar. „In einigen Fällen gibt es z.B. schon neue Mieter, die gerade vor dem Ausbau stehen oder bereits dabei sind.“ Die Nachfrage nach Mietflächen in der Altmarkt Galerie sei nach wie vor hoch, was der Abschluss von zwölf neuen Mietverträgen in den letzten Monaten zeige.

Das Schuhhandelsunternehmen Görtz ist ins Schlingern geraten. Ein Schild an diesem Geschäft in der Altmarkt Galerie jedoch verkündet „Wir bleiben weiterhin für Sie da!" © Quelle: Catrin Steinbach

Noch immer leer steht die große Fläche, die der Nougathersteller Viba einst bespielte. Er zieht in andere Räumlichkeiten im Erdgeschoss Richtung Postplatz. Das Unternehmen plant nunmehr ein reines Shop-Konzept und hofft auf eine Eröffnung im frühen Herbst.

Neu eröffnet haben in der Altmarkt Galerie Sweet ’N Fluffy, Juwelier Kraemer, Biotech USA (Nahrungsergänzungsmittel) und die Cocoon Lounge (Fuß- und Nagelpflegesalon). Zudem habe Sportscheck im Obergeschoss seine Mietfläche um 160 Quadratmeter erweitert. In den nächsten Wochen würden sieben weitere Eröffnungen folgen, so Christian Polkow.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pepco bald auch in der Altmarkt Galerie

So gibt es für den ehemaligen Reno-Schuhladen einen neuen Mieter. Dort zieht die polnische Mode- und Haushaltwarenkette Pepco ein. Das Unternehmen werde „in Kürze“ auf der Fläche mit dem Ausbau beginnen.

Pepco hat auch die ehemalige Görtz-Ladenfläche im Dresdner Hauptbahnhof übernommen und dort am 11. Juli einen neuen Markt eröffnet.

„Wir freuen uns zudem über die baldigen Eröffnungen von Barbier Soran im Obergeschoss und My Vape (E-Zigaretten) im Erdgeschoss“, so der Manager der Altmarkt Galerie weiter. Ebenso folgen Neueröffnungen des Reisebüros alltours sowie der Modemarken Cecil und Stefanel.

Altmarkt Galerie plant Family Lounge

Mitte August will die Altmarkt Galerie auf einer leer stehenden Fläche zusammen mit mehreren Dresdner Partnern eine „Family Lounge“ eröffnen. Nähere Angaben dazu will Christian Polkow aber noch nicht machen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pop up-Stores – also zeitlich befristete Ladenkonzepte – könne er sich generell kurzfristig auch mal vorstellen, so der Manager der Altmarkt Galerie auf Anfrage, „...aber der Fokus geht ganz klar in Richtung langfristige Mietverträge“.

Nach den zwei schwierigen Corona-Jahren sei die Zeit seit Frühjahr 2022 eine gute Erholung für die meisten Händler und Gastronomen in der Altmarkt Galerie gewesen, so die Einschätzung von Christian Polkow. „Mit den erfolgten und anstehenden Neueröffnungen, einer weiterhin sich gut entwickelnden Frequenz in der Dresdner Innenstadt und einem sich erholenden Tourismus sehen wir positiv in die Zukunft.“

DNN