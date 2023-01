Eingliederungshilfe in Dresden: Antrag jetzt auch online möglich

Dresden. Menschen mit Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe in Dresden ab sofort vollständig digital beantragen. Wie die Stadt mitteilt, stellt das Sozialamt dazu im Internet einen Online-Antragsassistenten und ein beschreibbares PDF-Dokument bereit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So läuft der Online-Antrag ab

Der Assistent führt einen Schritt für Schritt durch den Antrag und schickt diesen direkt ans Sozialamt weiter. Danach erhält der Antragsteller eine Eingangsbestätigung und die betreffenden Mitarbeiter im Sozialamt setzen sich zeitnah mit ihm in Verbindung.

Wer die Eingliederungshilfe bekommt

Die Eingliederungshilfe versorgt und unterstützt Menschen mit Behinderung, damit sie selbstständig leben können. Sie richtet sich an alle, die länger als sechs Monate aufgrund einer körperlichen, seelischen oder geistigen oder einer Sinnesbeeinträchtigung und damit zusammenhängenden Barrieren wesentlich in der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft eingeschränkt sind oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leistungen sind beispielsweise speziell ausgebildete Assistenten, die Menschen mit Behinderungen in der Schule und in der Freizeit unterstützen, oder Hilfsmittel wie eine Spracherkennungssoftware für Menschen mit Hörbehinderung oder Vorlesesoftware für solche mit Sehbehinderung. Was genau möglich ist, entscheidet das Sozialamt in jedem Fall individuell.

www.dresden.de/Eingliederungshilfe

Von lc