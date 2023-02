Bei einem Unfall in Dresden-Altstadt wurde am Sonntag eine Person verletzt und musste in ein Krankenhaus geliefert werden. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar.

Halk/ Sp WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket