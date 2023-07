Unfall auf B 173: Pkw gerät unter Lkw, Fahrer schwer verletzt

Dresden. Am Dienstag kam es gegen 7.50 Uhr auf der Coventrystraße in Dresden-Gompitz zu einem Verkehrsunfall. Kurz vor der AS Dresden-Gorbitz prallte ein PKW auf einen verkehrsbedingt haltendes LKW-Gespann. Der Wagen fuhr mit der linken Seite unter den mit einem Container beladenen Tandemanhänger.

Der Autofahrer wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden, während der Anhänger geringere Schäden aufzuweisen hatte. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei ermittelt zur Unfallursache.

DNN