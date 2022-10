Eine kluge Idee: Essen per App retten

Hand aufs Herz: welche Menge an Lebensmitteln wandern bei Ihnen jeden Monat in den Müll? Wer jetzt nicht mit Null antwortet, bei dem sind es zu viele! Doch das ist nichts im Vergleich zu den Mengen, die erst gar nicht den Weg zum Verbraucher finden. Tonnenweise landen täglich noch genießbare Lebensmittel auf dem Müll, auch wenn manches sinnvollerweise an die Tafeln geht.

Tüten mit Lebensmitteln zu einem Drittel des Ursprungspreises sollen ihren Inhalt vor der Mülltonne bewahren. Die App „Too Good To Go“ hilft, das zu koordinieren. © Quelle: Celina Kintopp

Unsere Praktikantin Celina Kintopp hat uns auf ein dänisches Start-Up aufmerksam gemacht, das die App „Too good to go“, entwickelt hat, was frei übersetzt soviel heißt wie: zu gut für die Tonne! Sie erklärt uns, wie die App funktioniert und warum Verbraucher und Händler gleichermaßen profitieren. Eine kluge Idee für ein bisschen mehr Umweltschutz. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Sicherlich wünschen wir uns alle die optimale Betreuung gerade unserer Kleinsten. Aber es muss in der Realität auch umsetzbar sein. Christian Piwarz, sächsischer Kultusminister (CDU) zu den Forderungen der Bertelsmann Stiftung nach viel mehr Personal in Kitas

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Inzidenz steigt über 500: Dresdens Inzidenz ist am Donnerstag wieder über 500 gestiegen. Zudem wurde bekannt, dass die zuletzt an oder mit Corona verstorbenen Dresdner alle älter als 60 Jahre waren. Jetzt lesen

Sachsen fordert Ende der Pflege-Impfpflicht – mit Bayern und Thüringen: Die Impfpflicht im Pflege-Sektor ist in Sachsen wirkungslos geblieben. Die Regelung soll Ende 2022 auslaufen, fordert Gesundheitsministerin Köpping mit zwei Amtskollegen. Wie reagiert Berlin? Jetzt lesen

Dresden und die Region

Die Steuersenkungen kamen nicht immer in vollem Umfang beim Verbraucher an, lautet das Ergebnis einer Studie von Wissenschaftlern der TU Dresden. © Quelle: dpa/Marijan Murat/Archiv

Studie aus Dresden: Tankrabatt kam nicht immer vollständig bei Autofahrern an

Wirtschaftswissenschaftler aus Dresden haben die Preise zwischen Juni und August untersucht und festgestellt, dass die Weitergabe des Tankrabatts an den Zapfsäulen stark schwankte. Über die Ursachen lässt sich nur mutmaßen. Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

Ein Kita-Kind schaut sich ein Buch an. Sachsen wird laut einer Analyse der Bertelsmann-Stiftung im kommenden Jahr alle Betreuungswünsche erfüllen können. Allerdings gibt es Kritik am Betreuungsschlüssel. © Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Streit über Kita-Studie: Beschäftigt Sachsen zu wenige Erzieher?

Die Bertelsmann-Stiftung legt ihre Analyse der Kita-Betreuung in Sachsen vor – und beklagt fehlendes Personal. Kultusminister Christian Piwarz geht das zu weit. Jetzt lesen

Termine des Tages

15.30 Uhr: Ferienprogramm: Familien willkommen! - Diese Tour entführt Kinder und Erwachsene gleichsam in die Welt der Oper, Familienticket (2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder unter 18 Jahren) 30 Euro. Ort: Semperoper, Theaterplatz 2, 01067 Dresden

17 Uhr: Der Räuber Hotzenplotz - Rheinländisches Figurentheater Ort: Theaterzelt Cockerwiese, Herkulesallee 1, 01219 Dresden

18.30 Uhr: Freitags-Spieletreff - Jeden 3. Freitag, ab ca. 18.30 Uhr treffen sich ganz verschiedene Leute, die Spaß am Spielen haben, organisiert vom Brettspielhelden Dresden e.V. Egal ob Strategie-, Kommunikations-, Wissens- oder andere Spiele, hier ist für jeden etwas dabei und Mitspieler finden sich immer. Ort: Vereinshaus Aktives Leben - JohannStadthalle e. V., Dürerstraße 89, 01307 Dresden

Wer heute wichtig wird

Blck in den Tagungsraum der Ministerpräsidentenkonferenz im Schloß Herrenhausen. © Quelle: IMAGO/Bernd Günther

In Hannover geht heute die Ministerpräsidentenkonferenz zu Ende. Den Vorsitz hat das Land Niedersachsen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wird am Morgen dabei sein und mit den Ministerpräsidenten die Umsetzung des Gaspreisdeckels beraten.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

"Sie glauben gar nicht, wie oft ich gefragt werde: Herr Herbst, wo nehmen Sie bloß immer diese Sprüche her?": Schauspieler Christoph Maria Herbst. © Quelle: IMAGO/Panama Pictures

... die Frage, warum Christoph Maria Herbst so gern Kotzbrocken spielt

Wie Christoph Maria Herbst wohl drauf ist? Schießt der Schauspieler im Gespräch solche Spitzen ab wie in seinen Rollen? Och ja, da hat er schon Spaß dran – und verrät Stefan Stosch viel übers deutsche Professorentum, seinen zweiten Vornamen und auch über die Haltbarkeit der Stromberg-Figur. Jetzt lesen

