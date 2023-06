﻿Eine ganze Schule in Dresden im Ehrenamt

Dresden. Bis zu 3000 Dresdner werden am Dienstag auf dem Sportplatz Bodenbacher Straße das Deutsche Sportabzeichen ablegen. Der Stadtsportbund Dresden ist Veranstalter für das Großereignis und kann fest auf ehrenamtliche Unterstützung bauen.

„Aus meiner Klasse sind alle dabei“

Marie ist 15 Jahre alt und besucht die 64. Oberschule in Laubegast. Zweimal hat sie als Aktive am Sportabzeichentag teilgenommen. Am Dienstag wechselt sie die Seiten und wird beim Ballweitwurf von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr die Weiten messen. „Ein bisschen aufgeregt bin ich schon“, sagt die Schülerin, „ich muss ja ganz viele Namen aufrufen und hoffe, dass ich alle richtig ausspreche“, so die Achtklässlerin. „Wir durften uns frei entscheiden, ob wir mitmachen wollen. Aus meiner Klasse sind alle dabei.“

Stadtsportbund hat einen starken Partner

Sascha Lahr vom Stadtsportbund kann sich auf einen starken Partner verlassen. „Die 64. Oberschule ist jedes Jahr dabei und unterstützt uns nicht nur mit Helfern, sondern auch mit Technik. Ohne solches ehrenamtliches Engagement wäre der Sportabzeichentag nicht möglich“, sagt er.

Schulmotto mit Leben erfüllen

Schulleiter Daniel Funk sieht den Einsatz seiner Schülerinnen und Schüler gerne. „Unser Schulmotto Miteinander – Füreinander wird so mit Leben erfüllt“, sagt er. „Wir wollen soziales Engagement zeigen und die Dresdner unterstützen, die das Sportabzeichen ablegen wollen.“ An der Oberschule gebe es zahlreiche Projekte und Veranstaltungen, die den Zusammenhalt stärken würden. „Da ist es für uns selbstverständlich, dass wir den Stadtsportbund unterstützen. Wir leben unser Motto von der fünften Klasse an.“

Kopmetenz, die man im Leben braucht

Gemeinschaft sei wichtig, wenn man Ziele erreichen wolle, sagt der Schulleiter. „Jeder kann seine Stärken einbringen und zum Gelingen beitragen.“ Die Helfer beim Sportabzeichentag würden lernen, Verantwortung zu tragen. „Das ist eine Kompetenz, die man im Leben braucht“, findet der Schulleiter.

Geld für soziale Projekte

Gewinner sind nicht nur der Stadtsportbund und die Schulgemeinschaft, sondern auch die Sächsische Jugendstiftung „genialsozial“, an die der Stadtsportbund einen Stundensatz pro ehrenamtlichen Helfer überweist. Geld, das in soziale Projekte in Sachsen und in der ganzen Welt investiert wird.

„Deine Arbeit für Deine Mitmenschen“

Die Schüler der fünften, sechsten und siebenten Klassen der 64. Oberschule legen das Sportabzeichen ab, die achten und neunten Klassen werden als Kampfrichter eingesetzt. 55 Schülerinnen und Schüler sind im Einsatz, die Schule hätte durchaus auch 80 Kampfrichter stellen können, sagt der Schulleiter. „Wir machen aber auch noch andere Dinge an unserem Projekttag, leisten Stunden in Altenheimen, Kindergärten oder Krankenhäusern.“ „Deine Arbeit für Deine Mitmenschen“ heißt das Motto des Projekttages.

Die Bühnen- und Beschallungstechnik für den Sportabzeichentag stellt die Schülerfirma der 64. Oberschule zur Verfügung. Es handelt sich um ein Ganztagsangebot, das über die Jahre professionelle Gerätschaften angeschafft hat, die gemietet werden können, erläutert der Schulleiter.

„Wir sind froh, einen so versierten Ansprechpartner zu haben“, sagt Lahr. „Wir kennen uns und brauchen keine großen Worte zu verlieren. Jeder weiß, was er zu tun hat.“ Der Dienstag vor den Sommerferien sei eine feste Größe im Plan der 64. Oberschule, ergänzt Funk. Und Marie, die Erzieherin, Physiotherapeutin oder Lehrerin werden will, fiebert ihrem Einsatz entgegen.

Sportabzeichen-Tag, Dienstag, 4. Juli, Sportanlage Bodenbacher Straße 152: von 8 bis 13 Uhr für Schulen, von 13.30 bis 19 Uhr für Jedermann (18 Uhr Anmeldeschluss).

DNN