Am Montag und Dienstag sind Unbekannte in Gorbitz, Trachenberge, Trachau und Weißig eingebrochen.

Einbruchsserie in Dresden: Vier Fälle in zwei Tagen

Dresden. Von Montag auf Dienstag sind Unbekannte in Gorbitz, Trachenberge und Trachau eingebrochen. Am Dienstag war ein Büro in Weißig das Ziel der Täter. Nach Angaben der Polizei fanden die Einbrüche unabhängig voneinander statt.

Am Omsewitzer Ring sind Unbekannte in einen Jugendclub eingebrochen. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und versuchten, mehrere Türen aufzuhebeln. Sie durchsuchten die Räume und stahlen einen Bewegungsmelder im Wert von etwa 20 Euro. Der Sachschaden wurde mit rund 2 500 Euro beziffert.

An der Weinbergstraße hebelten unbekannter Täter die Eingangstür auf und durchsuchten mehrere Räume, während die Bewohner im Obergeschoss schliefen. Sie stahlen unter anderem Bargeld sowie ein Portemonnaie samt der persönlichen Dokumente. Der Gesamtwert des Diebesgutes wurde mit rund 2 500 Euro angegeben.

An der Großenhainer Straße wurden die Verkaufsräume sowie ein Büro eines Geschäfts eingebrochen. Ob sie etwas stahlen, ist bislang nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

An der Pillnitzer Straße brachen Unbekannte in ein Büro ein und stahlen laut Polizei einen Monitor und eine Schreibtischlampe. Angaben zum Wert des Diebesgutes und zur Höhe des Sachschadens liegen bislang nicht vor, so die Polizei.