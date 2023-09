Einbruchserie innerhalb von 24 Stunden: Acht Autos in Dresden aufgebrochen

Dresden. Zwischen Sonntag und Montag haben Unbekannte acht Autos in Dresden aufgebrochen. Die Täter schlugen jeweils die Seitenscheiben ein, um ins Innere zu gelangen.

Die Täter brachen in einen Mercedes C-Klasse auf der Kötzschenbroder Straße ein und verursachten einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Es wurde nichts gestohlen.

Auf der Micktner Straße gelangten Täter in einen Ford Fiesta ein. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Bei einem Hyundai auf der Straße An der Elbaue verursachten Täter einen derzeit unbekannten Schaden, um in das Auto zu gelangen.

Täter sind an der Friedensstraße in einen VW T5 eingebrochen. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 400 Euro. Die Unbekannten stahlen einen Ausweis und einen Schlüssel aus dem Transporter.

An der Brockwitzer Straße sind Täter in einen Audi A3 eingedrungen. Sie hinterließen einen Schaden von etwa 500 Euro und stahlen einen Rucksack mit einem Laptop und Zubehör im Wert von rund 1 000 Euro.

Unbekannte brachen an der Rietzstraße in einen Opel Adam ein. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Die Täter stahlen einen Rucksack mit Putzmitteln im Wert von etwa 5 Euro.

Am Wilsdruffer Ring sind Täter in einen Seat Ibiza eingebrochen. Es entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Die Unbekannten stahlen eine Wasserflasche sowie Dokumente im Wert von etwa 60 Euro.

In einen Hyundai Tucson wollten Unbekannte an der Zirkusstraße eindringen. Sie versuchten eine Scheibe zu entglasen. Diese hielt allerdings stand. Der Sachschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt.

