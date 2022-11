﻿Einbruch ins Grüne Gewölbe: Wie die Ermittler den Juwelendieben auf die Spur kamen

Vor drei Jahren stiegen Diebe ins als uneinnehmbar geltende Grüne Gewölbe ein und stahlen den Dresdnern mit den historischen Pretiosen auch das Gefühl der Sicherheit. DNN-Autor Butz Peters beleuchtet in einer fünfteiligen Serie die Hintergründe. Heute Teil 2: Die Täter sind „absolute Profis“ und eine Herausforderung für die Polizei.

Dresden. Am Morgen des Einbruchs geht gegen sechs Uhr Olaf Richter (51) auf der Carolabrücke über die Elbe. Der Leiter des Dresdner Einbruchsdezernats ist an diesem 25. November 2019 wie jeden Montag etwas früher als sonst auf dem Weg ins Polizeipräsidium in der Schießgasse, um dort den „Lagefilm“ vom Wochenende in Ruhe zu studieren: Die Zusammenfassung polizei-relevanter Vorkommnisse.