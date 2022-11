﻿Einbruch ins Grüne Gewölbe: Der Goldjunge von der Museumsinsel

Vor drei Jahren stiegen Diebe ins als uneinnehmbar geltende Grüne Gewölbe ein und stahlen den Dresdnern mit den historischen Pretiosen auch das Gefühl der Sicherheit. Wie konnte es dazu kommen? Wer sind die Diebe? DNN-Autor Butz Peters beleuchtet in einer fünfteiligen Serie die Hintergründe. Teil 3: Bei Kennern der Clanszene gilt Wissam Remmo als „Mastermind“ des Coups.

Dresden. Eine Wahnsinnschuzpe. Oder? Zehn Monate nach dem Einbruch ins Grüne Gewölbe erhalten die Ermittler in der Schießgasse einen Anruf aus dem kriminaltechnischen Labor: An den „Abklebungen“ an der Schlossmauer, über die die Juwelendiebe geklettert waren, hatten die Wissenschaftler DNA von Wissam Remmo entdeckt. Wissam Remmo! Der „Goldjunge“ von der Museumsinsel! Keine acht Monate ist es her, da hatte ihn das Landgericht Berlin wegen des spektakulären Diebstahls der „Big Maple Lea­f“-Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum verurteilt – auf der Museumsinsel direkt gegenüber der Wohnung von Kanzlerin Angela Merkel. Zusammen mit Komplizen hatte er das Goldstück aus dem Museum gewuchtet – einhundert Kilo schwer und 3,3 Millionen Euro wert.