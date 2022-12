﻿Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe: Polizei sichert erheblichen Teil der Beute

Wendung nach dem Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe: Polizei und Staatsanwaltschaft haben in der Nacht zu Sonnabend einen erheblichen Teil der Beute in Berlin gesichert. Die Gegenstände werden nun nach Dresden überführt.

Dresden. Spektakuläre Wendung nach dem Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe: Die Staatsanwaltschaft Dresden, die Soko Epaulette und das LKA Sachsen haben in der Nacht vom 16. zum 17. Dezember 2022 in Berlin einen erheblichen Teil des bei dem Einbruch entwendeten Diebesgutes sichergestellt. Das teilen die Institutionen in einer Pressemitteilung mit.