Einbrecher stehlen Schmuck aus Büros in Kleinzschachwitz

Um an die Beute zu kommen, hebelten die Einbrecher zwei Fenster und mehrere Türen auf (Symbolbild).

In der Nacht zu Donnerstag sind Einbrecher in mehrere Büros in Kleinzschachwitz eingestiegen. Sie stahlen Schmuck im Wert von 500 Euro. Der entstandene Sachschaden ist noch viel höher.