Einbruch in Anwaltskanzleien in der Dresdner Neustadt

Dresden.  Am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr wurde festgestellt, dass in den vergangenen Tagen Unbekannte in mehrere Büros zweier Anwaltskanzleien in der Dresdner Neustadt eingebrochen sind. Die Täter hebelten zwei Türen auf und durchsuchten die Räume.

Dabei entwendeten sie mindestens eine antike Uhr im Wert von 500 Euro. Außerdem verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.

DNN