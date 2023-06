Einbrecher stehlen teure Maschinen und Werkzeuge in Dresden

Dresden. In der Nacht zu Freitag haben Einbrecher aus einem Geschäft im Dresdner Stadtteil Nickern Werkzeugmaschinen im Wert von etwa 20.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Diebe zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 6.45 Uhr, ein Fenster des Ladens an der Michaelisstraße auf. Wie hoch der Sachschaden ist, konnten die Beamten noch nicht beziffern.

Elektrische Werkzeuge hatten Diebe im Visier, die in der Nacht zu Sonnabend in eine Baustelle in Dresden-Plauen einbrachen. Zwischen 16 Uhr und 8.30 Uhr öffneten sie den Bauzaun an der Friedrich-Hegel-Straße und gelangten so in das Gebäude, das derzeit saniert wird. Die Langfinger brachen einen Lagerraum auf und entwendeten daraus verschiedene Elektrowerkzeuge und einen Baustromkasten im Gesamtwert von rund 3000 Euro. Den Schaden am Haus schätzt die Polizei auf 500 Euro.

