Einbrecher reißen Tresor aus Verankerung

Dresden. In der Nacht zu Sonnabend sind Einbrecher gewaltsam in ein Büro an der Leipziger Straße eingedrungen, haben dort einen Tresor aus der Bodenverankerung gerissen und mitgenommen. In dem Safe befanden sich die Ersatzschlüssel von Fahrzeugen und mehrere tausend Euro.

Laut Polizei müssen die Täter zwischen Freitag 16 Uhr und Sonnabend 11 Uhr zugeschlagen haben. Wie hoch der Sachschaden ist, konnten die Beamten noch nicht beziffern.

Von ttr