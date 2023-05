﻿Ein Unternehmensberater aus Dresden will sich überflüssig machen

Der Dresdner Unternehmensberater Toni Großmann hat Höhen und Tiefen erlebt. Jetzt plant er mit 40 Jahren den Ausstieg. Auf die faule Haut will er sich dann aber nicht legen. Sondern die Welt ein bisschen besser machen.

Dresden. Er strahlt Ruhe aus, ist erfolgreich und zielstrebig. Und dennoch scheint Toni Großmann immer auf der Suche nach Veränderungen zu sein. Schon als Student hat er begonnen, andere bei der Gründung ihres Unternehmens zu beraten. Seinen Abschluss als Diplom-Ökonom machte der gebürtige Dresdner an der Universität Duisburg-Essen, den Master of Business Administration erwarb er an der Arkansas State University in den USA. Wie zum Beweis hängen die beiden Urkunden an der Wand in seinem Büro der E+E Starthilfe Beratung GmbH auf der Fabrikstraße in Dresden.