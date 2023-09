﻿Ein „unglückliches Viertel“ in Dresden fordert Lösungen für den Verkehr

Dresden. „Wir sind doch schon jetzt ein unglückliches Vierteil“, sagte eine Anwohnerin von Briesnitz. Sie erhielt Beifall im überfüllten Atrium der 76. Grundschule. Das Stadtplanungsamt stellte jetzt die Pläne für ein neues Wohngebiet im Herzen der einstigen Gartenstadt Briesnitz vor. Auf „mindergenutzten Flächen“, wie es Sachgebietsleiter Jens-Uwe Böbst formulierte, zwischen der Straße Am Lehmberg und dem Wirtschaftsweg sollen sich gut 40 Familien den Traum vom eigenen Haus erfüllen können, hinzu sollen Reihenhäuser und kleine Mehrfamilienhäuser kommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Optimiert ausgebildete verkehrliche Anlagen

„Es ist der Beginn eines leidenschaftlichen Verfahrens“, sagte Böbst zum Auftakt der öffentlichen Anhörung. Grund für das Unglück der Bewohner ist die Verkehrsanbindung. Schmale, enge Straßen, dazu Schleichverkehr in Richtung Autobahn und nun neue Bewohner und damit neue Autos. Böbst stimmte zu: „Die verkehrlichen Anlagen sind sehr optimiert ausgebildet.“

Schleichverkehr zur Autobahn

„Katastrophal“, nennen es die Bewohner des Viertels, die sich fragen, wie der Verkehr abgewickelt werden soll, wenn noch mehr Autos auf die Straße kommen. Schon jetzt sei es in den Morgenstunden katastrophal, wenn der Berufsverkehr auf den Rädern ist und Eltern ihre Kinder in der Kita Am Lehmberg und in der Grundschule abliefern. Kraftfahrer, die sich ihren Weg zur Autobahn durch das Wohngebiet bahnen, würden rücksichtslos fahren und sich wenig um Geschwindigkeitseinschränkungen scheren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was wird mit dem Abwasser?

Eine Lösung hatte Böbst nicht im Gepäck, nur das Versprechen, die Einwände ernst zu nehmen. Bewohner des Borngrabens wollten wissen, wie die Abwasserproblematik gelöst wird. „Der Kanal ist schon jetzt an der Grenze, uns ist in diesem Jahr schon zweimal der Keller vollgelaufen“, hieß es. „Die einfachen Grundstücke wurden bebaut, jetzt kommen die schwierigen Flächen an die Reihe“, sagte der Sachgebietsleiter. Der Lehmberg heißt nicht nur so, es handelt sich tatsächlich um eine Erhebung, die Grundstücke liegen in Hanglage. Schwierige Topographie.

In die Landschaft „geklatscht“

Die Häuser seien auf den Plänen einfach in die Landschaft „geklatscht und gut“, kritisierte eine Anwohnerin. Den Eigentümern von Bestandsgebäuden mache der Denkmalschutz das Leben schwer, während die Neubaupläne dem Anspruch einer Gartenstadt in keiner Weise gerecht würden. Wöbst ließ seine Mitarbeiterinnen eifrig notieren und verwies darauf, dass es sich um einen Vorentwurf für einen Bebauungsplan handele, der noch viele Korrekturen zulasse.

Weiter Weg zum Baurecht

Bis zum Baurecht sei es noch ein weiter Weg, bei dem die Anwohner ihre Einwände noch mehrfach vorbringen könnten. Es könne noch durchaus drei Jahre bauen, bis dem Stadtrat ein Bebauungsplan vorliege. In diesem werde dann auch der „Bypass“ für das neue Wohngebiet als Verkehrsanlage mit Anbindungen ans bestehende Straßennetz qualifiziert, versprach der Sachgebietsleiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gebäude wirken wie Heizkörper

Ditmar Hunger vom Entwicklungsforum Dresden brachte den Klimaaspekt ins Spiel. Gebäude würden wie Heizkörper sorgen und die kühle Luft vom Westhang, die eine überhitzte Stadt in Tallage dringend brauche, aufwärmen. „Fast alle Kaltluftschneisen sind zugebaut“, erklärte er und forderte einen „naturverträglichen“ Wohnungsbau.

Verwaltung plant langfristig

Den Einwand, es bestünde wegen der Krise der Bauwirtschaft gar kein Bedarf mehr für Eigenheime in Dresden, ließ Wöbst nicht gelten. „Wir planen nicht für aktuelle Bezüge, sondern für langfristige Zeiträume.“ Wenn Familien in Dresden keine Grundstücke finden würden, würden sie ins Umland ziehen. Und die Verkehrsprobleme weiter zuspitzen. Stichwort Schleichverkehr zur Autobahn.

DNN