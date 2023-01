﻿Ein Tweet zu viel: CDU-Fraktionsvorsitzender in Dresden tritt zurück

Die Wahl von Steffen Kaden zum Bürgermeister gescheitert und sich auf Twitter im Tonfall vergriffen. Am Sonntag ist der CDU-Fraktionsvorsitzende Peter Krüger zurückgetreten. So geht es jetzt weiter im Stadtrat.

Dresden. Wer den CDU-Fraktionsvorsitzenden Peter Krüger kennt, der weiß: Der 62-Jährige ist kein Mensch, der sich zum Rücktritt auffordern lässt. Er geht, wenn er meint, dass der Zeitpunkt dafür gekommen ist. „Ich entscheide selbst, wann ich aufhöre“, sagt der Unternehmer. Jetzt hat er sich entschieden: Peter Krüger legt sein Amt als Vorsitzender der Stadtratsfraktion nieder. Das teilte er am Sonntag dem CDU-Kreisvorstand mit.

Am Montag vor den Kreisvorstand geladen

Zur Krisensitzung des Kreisvorstands am Montag war Krüger geladen, er sollte sich erklären in Sachen Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Der CDU-Kommunalpolitiker hatte die Bundestagsabgeordnete im Internet als „elende Kriegstreiberin“ tituliert. CDU-Kreisvorsitzender Markus Reichel, auch Mitglied des Bundestags, musste die Wogen glätten und sich bei seiner FDP-Kollegin entschuldigen.

Krüger stößt durchaus auf Zustimmung

Krüger entschuldigte sich auch für die Wortwahl, die er als absolut unangemessen bezeichnete. Für den Inhalt könne er sich nicht entschuldigen, als absoluter Pazifist halte er Waffenlieferungen für falsch. Die Kommentare zu der Affäre in den sozialen Netzwerken sind durchwachsen, Krüger stößt durchaus auf Zustimmung.

„Nur Dreck und Verwahrlosung“

Die Äußerung allein hätte Krüger den Posten wohl nicht gekostet, auch wenn er Wiederholungstäter ist, wie ein Parteifreund süffisant bemerkte. Schon 2012 löste der CDU-Stadtrat mit seiner Bemerkung „Nur Dreck und Verwahrlosung“ über die Äußere Neustadt Empörung aus, in schöner Regelmäßigkeit provozierte er mit knackigen Kommentaren.

Krüger verschwindet nicht von der Bildfläche

Die Äußerung über Strack-Zimmermann habe er aus der Emotion heraus getätigt, sagt Krüger. Das muss man nicht glauben. Der Unternehmer denkt durchaus strategisch und weiß, worauf es im Kommunalwahlkampf 2024 ankommen könnte. Auch wenn er jetzt das Amt des Fraktionsvorsitzenden abgibt, Krüger wird nicht von der Bildfläche verschwinden. Er will sich jetzt auf die Arbeit in den Ausschüssen und im Wahlkreis konzentrieren.

Architekt des Deals mit Grünen und Linken

Den Posten als Fraktionsvorsitzenden kostet Krüger die geplatzte Wahl von Steffen Kaden zum Wirtschaftsbürgermeister am Donnerstag. Krüger ist der Architekt des Deals mit Linken und Grünen über die Verteilung der Bürgermeisterposten. Durchaus ein Triumph, wenn es denn funktioniert hätte. Die von 14 auf elf Mandate geschrumpfte Fraktion hätte ein zweites Bürgermeisteramt – die CDU stellt mit Jan Donhauser bereits den Bildungsbürgermeister – über die Zielgeraden gerettet.

Doch es funktionierte nicht und nun werden Schuldige gesucht. Einige suchen die beiden Abweichler, die Kaden die Wahl auch im zweiten Wahlgang gekostet haben, in den Reihen der Christdemokraten. Die Fraktion ist, vorsichtig formuliert, alles andere als geschlossen, der offenen Rechnungen gibt es viele.

Seit 2009 Stadtrat und seit 2010 im Fraktionsvorstand

Krüger ist seit 2009 Stadtrat und als Unternehmer wurde die Finanzpolitik zu seinem Metier. Schon 2010 wurde er zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt, als sich Georg Böhme-Korn an die Spitze der damals 22-köpfigen Fraktion setzte und Christa Müller entmachtete. Krüger erarbeitete sich den Ruf eines verlässlichen Gesprächspartners, das ist durchaus selten in der Politik. So schnell Krüger in den Fraktionsvorstand einzog, so lange dauerte es, bis er weiterkam. 2015 brachte der damalige Kreisvorsitzende Andreas Lämmel Krüger als seinen Nachfolger ins Gespräch. Doch an die Spitze des Kreisverbandes setzte sich Christian Hartmann.

Die größte Fraktion wurde immer kleiner

Als Donhauser 2020 die Fronten wechselte und in die vierte Etage des Rathauses einzog, schlug die Stunde von Krüger. Er wurde Fraktionsvorsitzender der damals noch größten Stadtratsfraktion. Doch dann verstarb Manuela Graul vom Bündnis Freie Bürger, die sich der Fraktion angeschlossen hatte. Ihr Nachfolger Claus Lippmann ging zu den Freien Wählern, auch CDU-Stadträtin Silvana Wendt wechselte in diese Fraktion. Schließlich verließ auch Daniela Walter die Christdemokraten und schloss sich der AfD an.

Vollzeitjob neben der eigentlichen Arbeit

Menschliche Enttäuschungen muss man in der Politik aushalten können. Krüger wurde zutiefst enttäuscht und spielte schon nach den Fraktionsaustritten mit dem Gedanken eines Rücktritts. Er machte weiter, saß mit am Verhandlungstisch beim Machtpoker, im Dezember sendete der Körper ein Alarmsignal. „Fraktionsvorsitzender ist wie ein Vollzeitjob neben meiner eigentlichen Arbeit“, sagte Krüger einmal. Das will er sich nicht mehr antun.

Wird Heike Ahnert Krügers Nachfolgerin?

Wer wird ihm jetzt folgen? Mit Heike Ahnert ist eine fähige Kommunalpolitikerin Krügers Stellvertreterin. In den sozialen Medien ist sie noch nicht auffällig geworden. Aber wird ihr die Fraktion auch folgen?