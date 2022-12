﻿Ein Trainingsplatz für Dresdner Parkour-Sportler

Die erste Parkour-Trainingsstrecke in der Dresden soll in Striesen entstehen. Der Stadtbezirksbeirat fördert das mit 110.000 Euro allein für den ersten Bauabschnitt.

Dresden. Das Sportangebot in Dresden wird sich um einen neuen Trainingsplatz erweitern – und der Stadtbezirksbeirat Blasewitz ist bereit, dafür viel Geld in die Hand zu nehmen: 110 000 Euro aus der Vorlage bewilligten die Beiräte jetzt für die Errichtung einer Parkouranlage in Striesen an der Ecke Haenel-Clauß-Straße/Hepkestraße. Und packten nach einem Hinweis von Stadtbezirksamtsleiter Christian Barth noch 2360 Euro drauf – das letzte Geld aus dem Etat des Stadtbezirks, das zum Zeitpunkt des Beschlusses noch nicht vergeben war; damit wäre er für dieses Jahr komplett verwendet.

Noch ist der zukünftige Parkourplatz eine wenig ansprechende und sanierungsbedürftige Asphaltfläche neben einem Bolzplatz und einem Kinderspielplatz, an den Mauern Graffiti. Nach der Fertigstellung wird es die erste Parkour-Trainingsstrecke in Dresden sein, zurzeit steht die nächste in Leipzig. Ute Eckardt vom Amt für Stadtgrün stellte das Projekt vor und nannte auch die Kosten – mit ingesamt 250 000 Euro werde zu rechnen sein, etwa 130 000 für die Geräte, 120 000 für die Sanierung und eine dem Sport und der Sicherheit angemessene Gestaltung des Platzes. Beim Trendsport Parkour geht es darum, die Gegebenheiten der Stadt, der Straße, der Umgebung zu nutzen, um sich darauf, darunter und darüber auf einem eigenen Weg und ohne Hilfsmittel sportlich und möglichst auch elegant fortzubewegen.

Parkourtraining auf Beton und Metall

Ein Trainingsplatz dafür sieht auf den ersten Blick gar nicht besonders aus: kantige Betonelemente, Metallbügel, Stufen, eine stilisiert nachempfundene Stadtszenerie. „Es gibt eine Norm für Parkouranlagen“, erläuterte Eckardt, „daran haben wir uns gehalten.“ Die Variante mit Beton und Metall sei nicht nur den Anforderungen durch Sprünge und Schwünge gewachsen, sie sei auch die widerstandsfähigste. Wichtig seien eine hohe Qualität der Materialien und Oberflächen.

Vier Parkour-Fans waren eigens in die Sitzung gekommen, Trainer Lars Halbauer und drei seiner aktiven Sportler. Derzeit trainieren sie auf öffentlichen Plätzen in der Stadt, in zwei Sporthallen und sind dem Turn- und Sportverein (TSV) Dresden e.V. angegliedert. Der Verein bietet Parkour seit gut zwei Jahren an. Halbauer schätzte, dass zurzeit etwa 200 bis 300 Jugendliche und 20 bis 25 Erwachsene in Dresden sich mit Parkour befassen. "Das ist eine Sportart, die für jeden und jede geeignet ist", warb er vor den Beiräten. In anderen Ländern wie Frankreich, Großbritannien, den USA, wo Parkour sehr beliebt sei, würden sich sogar Seniorengruppen bilden. "Die betreiben das natürlich nicht so intensiv wie die Jüngeren." Insgesamt sei der Sport in Deutschland noch nicht sehr verbreitet, eine solche Anlage indes würde den Stadtbezirk Blasewitz als Sportstandort deutlich attraktiver machen.

Graffiti macht den Untergrund zu glatt

Die Sorge einiger Beiräte, der graue Beton würde rasch durch Grafitti „verschönert“ werden, versuchte er zu entkräften. Parkoursportler bräuchten griffige und saubere Trainingsflächen – Graffiti würde den Beton zu glatt machen, er müsste dann wieder aufgeraut werden, und der Platz würde von den Sportlern selbst in Ordnung gehalten – auch in ihrem eigenen Interesse. Die Parkour-Sportler verstünden sich als eine verantwortungsvolle Gemeinschaft, neudeutsch: community. Man hält zusammen und nimmt Rücksicht – auf sich und andere.

Caroline Förster (Grüne) begrüßte, dass es damit auch ein Angebot mehr für ältere Kinder und Jugendliche in Blasewitz geben würde – das seien noch zu wenige, während es für kleine Kinder viel gebe. Eine Klage, die man immer wieder aus den Stadtbezirken hört. Außerdem war ihr wichtig, dass es die erste Anlage dieser Art in Dresden sei. Sie soll öffentlich zugänglich und für jeden nutzbar sein, die Möglichkeit für Training und Kurse, aber ebenso für Fitnessübungen anderer Interessenten bieten.

Für die mittlerweile abgeschlossene Planung einer solchen Anlage hatte der Stadtbezirksbeirat vor zwei Jahren schon einmal 25 000 Euro bewilligt (DNN berichteten). Und das Geld jetzt – die 110 000 Euro – ist gerade mal für den ersten Bauabschnitt vorgesehen. Darauf wies Ute Eckardt ausdrücklich hin. Im weiteren Verlauf kommen nach jetzigem Stand im nächsten Jahr noch einmal 140 000 Euro hinzu. Das nahmen die Beiräte schon mal zur Kenntnis.

Mehr Infos und Kontakt: www.parkourdresden.de