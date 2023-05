﻿Ein Sportverein aus Dresden geht neue Wege bei der Nachwuchssuche

Dresden. Vor wenigen Tagen hat sich Mitglied Nummer 550 eingetragen. In einen kleinen Vorstadtsportverein. „Als ich 1995 begonnen habe, waren wir 78 Mitglieder und ein reiner Fußballverein“, sagt Dieter Hofmann, Vorsitzender des BSV Lockwitzgrund. Die Ehrenamtlichen haben vieles richtig gemacht und nach neuen Wegen gesucht, um den Verein zu öffnen. Das neueste, ehrgeizige Vorhaben wird am Sonnabend, 13. Mai eingeweiht: die Kinderkunstvilla.

Neue Aktivitäten entfalten

Das Projekt klingt nicht unbedingt nach Sportverein, aber das lässt Hofmann nicht gelten. „Viele Kinder, die bei uns trainieren, haben Geschwister. Und für diese suchen die Eltern nach Beschäftigungsmöglichkeiten.“ Oder anders formuliert: „Wenn wir uns weiterentwickeln wollen und das auf dem Sportplatz nicht mehr können, dann müssen wir neue Aktivitäten entfalten.“

Kreativität zeichnet den Verein aus

Kreativität zeichnet den BSV Lockwitzgrund aus. Kreativ ist der Verein durch Corona gekommen – mit vielen Sportangeboten und -plätzen an der frischen Luft. Fitnessparcours, Beachvolleyballfeld und Badmintonplatz sind auf dem Vereinsgelände entstanden und werden rege genutzt vom Nachwuchs bis zu den Senioren. Am Hang neben der Anlage im Lockwitzgrund haben die Sportler einen Kletterparcours mit allen Schikanen gebaut – bis hin zu einer Rutsche, die die Glücklichen nutzen können, die alle Übungen bewältigt haben.

Ein Gewinn für alle Seiten

Oberhalb des Parcours aber liegt die denkmalgeschützte Villa, die früher eine Augenklinik beherbergte. Und die dann acht Jahre leer stand, was Hofmann nicht verborgen geblieben ist. Er suchte Kontakt zum Eigentümer und strickte einen für alle Seiten Gewinn bringenden Vertrag: Der Verein mietet Keller und Erdgeschoss, in die Wohnung darüber ziehen Vereinsmitglieder. Hintergedanke: Wer selbst im Verein aktiv ist, ist toleranter bei Geräuschentwicklungen in den unteren Etagen. Die Eigentümergemeinschaft, deren Vertreter nicht in Dresden wohnen, haben auch einen Vorteil: Es gibt jemanden, der sich um die Immobilie kümmert.

Von Yoga bis „Mensch ärgere Dich nicht“

„Wir brauchen Räumlichkeiten, auf die wir selbst Zugriff haben“, sei eine Lehre der Coronakrise gewesen, sagt Hofmann. Im Keller der Villa stehen schon Fitnessgeräte, hier sollen die Vereinsmitglieder trainieren können. „Das gibt uns zusätzliche trainingsmethodische Möglichkeiten.“ In der Villa sollen aber auch Dinge getan werden, die mit klassischem Sporttreiben nichts zu tun haben. Schach, Hiphop, aber auch das berühmte Brettspiel „Mensch ärgere Dich nicht!“ „Da gibt es ja richtige Meisterschaften“, weiß Hofmann.

„Kochen mit Oma Eva“

Ein zweiter Baustein für die Villa: „Viele Eltern beschäftigen sich mit gesunder Ernährung. Also richten wir eine Kinder-Koch- und Backküche ein.“ Die Küchengeräte sind schon installiert und weisen kindgerechte Höhe auf, bald können die Kurse beginnen. „Kochen mit Oma Eva“ ist der Arbeitstitel des ersten, bei dem eine Seniorin aus dem Verein die Kinder anleitet.

Angebote für die ganze Familie schaffen

Lockwitz ist überaltert, weiß Hofmann. „Wir haben Nachwuchslücken.“ Die Hoffnung auf neue Mitglieder aus dem neuen Wohngebiet in Nickern hat sich nicht erfüllt, der dortige neue Sportplatz hat Strahlkraft. Der BSV Lockwitzgrund lege Wert auf eine familiäre Atmosphäre, warum also nicht Angebote für die ganze Familie schaffen? Etwa mit einem Kinderkunstatelier, das die Illustratorin Jana Pieschang in der Villa betreiben wird.

Stadtbezirksbeirat Prohlis unterstützt das Vorhaben

Auch Yoga, Gymnastik und Tanz werden in dem denkmalgeschützten Gebäude möglich sein. Das Projekt des Sportvereins wird vom Stadtbezirksbeirat Prohlis und vielen, vielen Sponsoren unterstützt. „Wir geben uns die Zeit, unsere Villa zu entwickeln“, sagt Hofmann. Der Verein wird weiter wachsen, weil er viel richtig macht und beispielsweise auch die Gruppe „PingPongParkinson“ aufgenommen hat, die bei anderen Vereinen kein Zuhause gefunden hat.

Engagement und gute Ideen

„Es erfüllt mich schon mit Stolz, wenn ich sehe, wie viele Stunden im Ehrenamt bei uns die Mitglieder leisten“, sagt der Vorsitzende. Engagement und gute Ideen sind eine Mischung, die den kleinen Vorstadtverein am Leben halten und wachsen lassen.

Am Sonnabend, 13. Mai, lädt der BSV Lockwitzgrund von 10 bis 15 Uhr zum Tag der offenen Tür in die Kinderkunstvilla ein. Eine Hüpfburg im Park, eine Mal- und Bastelstraße, ein Rundgang durch die Villa und jede Menge Sport und Spiel warten auf die Besucher.