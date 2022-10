Ein Mini-Cooper als Objekt der Begierde

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

dass Männer gerne in ihren Garagen an Vierrädern rumschrauben, ist kein Geheimnis. Da macht auch Andreas Schubert keine Ausnahme. Besonders ist seine Leidenschaft dennoch. Denn „Schubi“, wie ich seine Freunde nennen, hat sich ein extravagantes Objekt der Begierde ausgesucht.

Andreas Schubert und sein türkiser Kultflitzer © Quelle: Anja Schneider

Seit 24 Jahren möbelt Andreas Schubert ClassicMini-Oldtimers auf. DNN-Mitarbeiterin Celina Kintopp hat ihn in seiner Werkstatt besucht und mit ihm über sein Hobby gesprochen. Jetzt lesen

Einen Mini kauft man nicht. Minis adoptiert man. Andreas Schubert der seit Jahrzehnten an den Kultflitzern herumschraubt

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Inzidenz sinkt deutlich: Erfahrungsgemäß meldet das Robert Koch-Institut am Wochenende weniger Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Dadurch sinkt die Inzidenz in Dresden deutlich. Jetzt lesen

Fünfte Corona-Impfung: Für wen und wann ist sie sinnvoll?: Maximal vier Corona-Impfungen empfiehlt die Ständige Impfkommission bislang. Im Einzelfall könnte aber auch eine fünfte sinnvoll sein. Wir erklären, was Sie zum weiteren Booster wissen müssen. Jetzt lesen

Viola Klein mit den Preisträgerinnen Kristin Freudenberg, Thuy Linh Jenny Phan, Meike Nauta und Lisa Ihde (v. l. n. r.). Bundespräsidentengattin Elke Büdenbender (r.) ist Schirmherrin der Aktion. © Quelle: Juergen Scheere

Zeiss Women Award: Ehrung für junge Informatikerinnen

Der Zeiss Women Award wurde in Dresden verliehen. Zu den Preisträgerinnen zählt auch die Masterstudentin Thuy Linh Jenny Phan von der hiesigen Hochschule für Technik und Wirtschaft. Jetzt lesen

Nach Raketenangriffe auf in der Region Charkiw verschaffen sich die Behörden einen Überblick über das Ausmaß der Zerstörung. © Quelle: Getty Images

Neue Angriffe gegen die Bevölkerung: Ukraine vor „einem der härtesten Winter in der Geschichte“

Russlands Angriffe auf die Energie­versorgung der Ukraine reißen nicht ab. An diesem Wochen­ende standen erneut Energieanlagen in Kiew und anderen Städten unter Beschuss. Die ukrainische Abgeordnete Inna Sovsun rechnet mit weiteren Angriffen und berichtet, wie sich die Menschen auf den „brutalen Winter“ vorbereiten. Jetzt lesen

16 Uhr: Studentendemo - Studenten demonstrieren an der Staatskanzlei für bessere Studienbedingungen. Anlass ist die bevorstehende Änderung des sächsischen Hochschulgesetzes.

19 Uhr: Lange Nacht der Fagotte - Vom Solostück bis zum Oktett wird die Vielseitigkeit und der Klangfarbenreichtum des Fagotts beleuchtet. Mit im Programm sind zwei Uraufführungen. Es musizieren die Studierenden der Fagottklasse von Prof. Philipp Zeller, die Fagottakademistinnen der Dresdner Orchester, Fagottistinnen, Fagottisten und andere Musiker der Dresdner Orchester. Tickets gibt es hier. Ort: Hochschule für Musik - Konzertsaal, Wettinerplatz 13, 01067 Dresden

Streik angekündigt: Ab Montag wollen Piloten von Eurowings in den Ausstand treten. © Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Die Fluggesellschaft Eurowings kommt nicht zur Ruhe: Wegen des zweiten Pilotenstreiks innerhalb von nicht einmal zwei Wochen drohen bei der Lufthansa-Tochter von Montag bis Mittwoch erneut zahlreiche Flugausfälle. Von den insgesamt rund 400 am Montag geplanten Flügen würden aber dennoch voraussichtlich mehr als 230 stattfinden, teilte die Lufthansa-Tochter am Sonntag mit.

Die Vereinigung Cockpit hat die Eurowings-Piloten aufgerufen, von heute 0 Uhr bis einschließlich Mittwoch ihre Arbeit niederzulegen. Grund sei das unzureichende Angebot der Arbeitgeberseite zum Manteltarifvertrag,

Gerade erst das Haus verlassen und schon bellt der Hund ununterbrochen. Der Grund können Vertrauensprobleme sein, erklärt ein Hundeexperte. © Quelle: Florian Schuh/dpa-tmn

... die Hundesprache und was sie bedeutet

Viele Hunde, die während der Pandemie angeschafft wurden, füllen inzwischen die Tierheime. Neben fehlender Zeit und zu wenig Geld gehören auch problematische Verhaltensweisen der Vierbeiner zu den Abgabegründen. Dabei könnte es schon helfen, die Hundesprache richtig zu verstehen, erklärt Experte Hans-Joachim Czirski. Jetzt lesen

