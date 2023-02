Ein Jahr Krieg: Dresden setzt ein Zeichen für die Ukraine

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

ein Jahr ist es am kommenden Freitag her, dass Russland gewaltsam in die Ukraine eingedrungen ist. Seitdem herrscht ein brutaler Krieg, mitten in Europa. Verschiedene Dresdner Initiativen wollen diesen Tag zum Anlass nehmen, um ihre Solidarität mit dem angegriffenen Land zu demonstrieren. Oberbürgermeister Dirk Hilbert ist dabei und auch Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko wird - wenn auch nur per Videobotschaft - zugeschaltet.

Am 24. Februar wollen Dresdner abermals ein Zeichen setzen für die Opfer des Angriffs Russlands auf die Ukraine. © Quelle: Dietrich Flechtner/Archiv

Und natürlich will auch das rechtsextreme Pegida-Bündnis und die AfD, die sich ja neuerdings als Friedenspartei generiert, diesen wichtigen Tag für ihre Zwecke „nutzen“. Dazu reist unter anderem Björn Höcke aus Thüringen an. Was der von Frieden hält, ist ja bekannt. Jetzt lesen

Dresden hat aus der Geschichte gelernt – gegen den Aggressor und solidarisch mit den Angegriffenen. Initiativen, die am 24. Februar an der Seite der Ukraine stehen

Ein solcher intelligenter Handschuh könnte künftig Bewegungen von einer Person auf eine andere übertragen. © Quelle: Jörg Simanowski

Wie das Dresdner Exzellenzcluster „CeTi“ Mensch und Maschine zusammenbringt

Das Exzellenzcluster „CeTi“ forscht in Dresden an der Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Bund und Freistaat fördern das Projekt mit 36 Millionen Euro. Damit hat das Forschungsinstitut schon einiges auf die Beine gestellt. Jetzt lesen

Bekommen Studierende bald die Einmalzahlung oder scheitern sie an der „AusweisApp2“? © Quelle: AdobeStock/RND-Montage Weinert

Wann bekomme ich endlich diese 200 Euro? Und wie soll das eigentlich funktionieren?!

3,5 Millionen Menschen in der Ausbildung fragen sich, wann sie endlich die versprochene Einmalzahlung auf dem Konto haben. Die bittere Antwort: vielleicht gar nicht. Denn der Weg bis zur Beantragung ist so absurd, dass man eigentlich nur scheitern kann. Versuch einer Bürokratiebewältigung. Jetzt lesen

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Sonnabend, 9 bis 14 Uhr: Sammlermesse - In der Alten Mensa des Studentenwerkes der TU Dresden, Dülferstraße 1 werden etwa 70 Aussteller aus ganz Deutschland erwartet. Sie präsentieren Briefmarken, Münzen, Medaillen, Orden, Abzeichen, Geldscheine, historische Ansichtskarten von allen Teilen Deutschlands und der ganzen Welt sowie Sammelbilder. Besonders reichhaltig wird das Angebot von einigen Tausend original alten sächsischen Ansichtskarten, antiquarischer Sachsenliteratur und Fotos sein. Die Dresdner Sammlermesse ist eine der größten Veranstaltungen ihrer Art in Deutschland und existiert seit fast 30 Jahren.

Sonnabend, 10 bis 18 Uhr und Sonntag, 10 bis 17 Uhr: Kreativmesse - Die Messe bietet viele Gelegenheiten zum Stöbern, Einkaufen und Mitmachen. Nähen, Stricken, kurz Handarbeiten in jeder Form sind auch in Dresden ein Schwerpunkt.Neue Stoff- und Wollhändler, Nähmaschinen, Stände mit Applikationen, Kurzwaren und Zubehör fügen sich zu einem Paradies für Hobbyschneiderinnen und Nähbegeisterte zusammen. Ort: Messe Dresden, Messering 6, 01067 Dresden

Sonnabend, 14 Uhr: Dynamo gegen Viktoria Köln - Nach der durchwachsenen ersten Halbserie heißt es auch am 23. Spieltag alles oder nichts. Mit einem Sieg glimmt das Fünkchen Hoffnung auf den Wiederaufstieg weiter. Eine Punkteteilung oder gar eine Niederlage im Rudolf-Harbig-Stadion wäre ein herber Rückschlag. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen (nur bei Magenta-TV). Einen Liveticker gibt es bei dnn.de.

Sonnabend, 14 Uhr: Eisbaden in Pirna - Sie halten die beliebte Pirnaer Tradition aufrecht und baden auch dieses Jahr im kalten Wasser. Die Winterschwimmer des VfL Pirna-Copitz richten ihr Eisbaden am Samstag am Natursee in Pirna-Copitz aus. Die Veranstaltung wird dieses Jahr den Charakter eines „öffentlichen Trainings“ haben – mit bunten Kostümen der Eisbader ist selbstverständlich zu rechnen.

Sonntag, 10.30 Uhr: Der besondere Stadtrundgang - Mit kleinen Anekdoten und großen Geschichten wird die Vergangenheit Dresdens dank erfahrener Gästeführer wieder lebendig. Treffpunkt: Dresden Information, Neumarkt 2, 01067 Dresden

Sonntag, 13.30 Uhr: Kinderfasching in Bannewitz - Endlich wieder mit den Kleinen zusammen Fasching feiern! Ab 13:30 ist Einlass und ab 14:30 startet das Programm. Kartenpreis 3€ inklusive 1 Pfannkuchen + 1 Getränk. Ort: Karnevalsklub Bannewitz e.V., Horkenstraße 2B, 01728 Bannewitz. Tickets gibt es an der Tageskasse, über die Kartenhotline Telefon/WhatsApp: 01520 4577 778 und per E-Mail an karten@karnevalsklubbannewitz.de

Star-Architekt Daniel Libeskind bei der Vorstellung eines seiner Projekte in Potsdam im November 2021. © Quelle: Julius Frick

Am Sonntag wird der Achitekt Daniel Libeskind mit dem Dresdner Friedenspreis 2023 geehrt. Der Ehrenpreis geht an Gerhard Baum. Oberbürgermeister Dirk Hilbert nimmt teil und spricht die Laudatio für Gerhard Baum. dresdner-friedenspreis.de

Robert Lindemann, Fotograf und Darsteller, zeigt sich in seinem Erotikkalender. © Quelle: Patrick Schwalb

... die Debatten über Schönheitsideale

Heidi Klums Sendung „Germany‘s Next Topmodel“ hat in der vergangenen Staffel ein „Curvy Model“ zur Siegerin gekürt. Mit Body Positivity soll es nun auch in der neuen Staffel weitergehen. Aber warum reden wir so wenig über männliche runde Körper? Jetzt lesen

