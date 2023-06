Ein Wiederaufbau der Villa Urvasi ist nicht in Sicht. Vier Klagen vor Gericht sollen nun klären, ob die Mietverhältnisse von damals noch Bestand haben. Und es gibt offenbar ungeklärte Fragen mit der Versicherung.

Dresden. Dichte Rauchwolken stiegen plötzlich abends auf über dem Weißen Hirsch. Die „Villa Urvasi“, denkmalgeschütztes Haus am Lahmannring, stand in Flammen, der Dachstuhl brannte lichterloh. Die Feuerwehr war im Großeinsatz, es gab 17 Verletzte, viele verloren ihr ganzes Hab und Gut. Das war auf den Tag genau heute vor einem Jahr. Seitdem kämpfen einige der Mieter darum, dass das Haus saniert und wieder aufgebaut wird: Sie wollen zurück in ihre ehemaligen Wohnungen. Mittlerweile laufen sogar erste Klagen.