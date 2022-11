﻿Azubis bauen grünes Dach für städtisches Gebäude

So sah das Gründach kurz nach der Fertigstellung aus. 6000 Pflanzen sollen hier wachsen.

Dresden. Die Lohrmannstraße 11 hat ein neues Dach bekommen. Auszubildende der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau des Regiebetriebes Zentrale Technische Dienstleistungen der Landeshauptstadt Dresden begrünten das Dach des städtischen Gebäudes. Ungefähr 400 Quadratmeter umfasst die Fläche, auf der nun rund 6000 Pflanzen, die mit Trockenheit und Hitze gut klarkommen, wachsen.

Für die zehn Lehrlinge und ihren Ausbildungsleiter Rafael Boedecker war das Unterfangen ein spannendes Projekt mit viel pädagogischem und langfristigem Nutzen. Die Pflanzen, darunter beispielsweise Bienenweide und Oregano, wurden in eine zehn Zentimeter dicke Substratschicht eingesetzt, die über einer Drainagematte liegt. Diese fungiert als Wasserspeicher für den Regen und führt dazu, dass die Pflanzen nur in der Anfangsphase bewässert werden müssen. Für mehr Biodiversität wurden außerdem unter anderem „temporäre Teiche“ und Sandflächen zur Ansiedlung von Tieren angelegt.

Fassaden und Dachflächen bieten viel Raum für Begrünung, der auch genutzt werden sollte. So kann zum Beispiel das Aufheizen des Stadtraumes vermindert und Regenwasser zurückgehalten werden. Außerdem bietet das Grün mehr Raum für Vögel und Insekten. So wird Versieglung vermindert und der höhere Grünanteil ermöglicht eine bessere Anpassung an die Klimaänderungen. Die Landeshauptstadt Dresden finanzierte das Projekt mit 13000 Euro.

Die Auszubildenden konnten durch die Begrünung wertvolles Wissen mitnehmen und Boedecker einen kleinen Teil des Daches als Versuchsfeld nutzen. Zwischen Enno-Heidrock Straße, Lohrmannstraße und den Bahngleisen möchte er noch weitere Gebäude begrünen. Statische Untersuchungen dazu laufen noch.

