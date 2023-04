﻿Sprengmeister in Dresden: „Wer Angst hat, ist falsch in dem Job“

Wenn in Dresden eine alte Weltkriegsbombe gefunden wird, ist die ganze Stadt in Aufruhr. Nur Robert Ludewig nicht. Der Sprengmeister erzählt über die tägliche Arbeit mit Bomben und Granaten.

Dresden. Ein kühler Wintermorgen in einem Waldstück im sächsischen Bahretal, südlich von Pirna. Von einer Bergkuppe aus, wandert der Blick über die hügelige Landschaft mit weiten, grünen Feldern, in die gelegentlich einige Bauernhäuser gestreut sind. Alles ist ruhig, fast schon idyllisch. Bis es knallt.

Ein Geräusch wie ein Donnerschlag schmettert über die Felder. Ein Wummern, das die Bewohner eben jener Bauernhäuser nicht nur hören, sondern auch spüren und das erst nach einer Weile in der Ferne verhallt. Dann ist es still, fast noch stiller als zuvor. Nur langsam steigt eine graue Rauchwolke über dem Waldstück empor. Aber kein Grund zur Sorge, es ist alles unter Kontrolle. Dafür hat unter anderem Robert Ludewig gesorgt. Der Dresdner hat soeben 43 Panzergranaten aus dem Zweiten Weltkrieg in die Luft gejagt – unschädlich gemacht, wie es der Profi sagt. Ludewig ist Sprengmeister beim sächsischen Kampfmittelbeseitigungsdienst.

Seelenruhig hockt Sprengmeister Robert Ludewig neben den Panzergranaten. © Quelle: Anja Schneider

Auf dem Ärmel seines schwarzen Overalls trägt der 40-Jährige das entsprechende Logo: Eine Fliegerbombe, die eine Schaufel kreuzt. Wandert der Blick etwas nach oben, trifft er auf eine entschlossene Miene, schattiert von einem Dreitagebart. Blondes Haar, lässig zum Mittelscheitel gekämmt, wirkt als rebellischer Kontrast zur Uniform. Die Hände in die Hüfte gestemmt, könnte Robert Ludewig in diesem Outfit auch den Helden eines Action-Films spielen.

Ein Sprengmeister darf keine Angst haben

Er wirkt selbstbewusst und professionell. Selbst kurz vor der Sprengung an diesem Tag zeigt er keinerlei Zeichen von Nervosität, hockt sich seelenruhig neben die mit Rost und Dreck bedeckten Panzergranaten. „Ich habe keine Angst, aber Respekt. Wer Angst hat, ist falsch in dem Job“, sagt Ludewig später im Interview.

Hier in einem kleinen Steinbruch in zuvor genanntem Waldstück wurden nach Ende des Zweiten Weltkriegs die restlichen Munitionsbestände gesammelt und unter Aufsicht der sowjetischen Truppen gesprengt. Offenbar aber nicht sehr gründlich, denn auch heute noch finden Räumtrupps hier tonnenweise Panzer-, Flak- oder Gewehrgranaten. Und die sind heute meist gefährlicher als damals.

Zu gefährlich für den Transport: Deshalb mussten diese mit Rost und Dreck bedeckten Panzergranaten vor Ort gesprengt werden. © Quelle: Anja Schneider

200 Tonnen Kampfmittel pro Jahr allein in Sachsen

Wenn in Sachsen sogenannte Kampfmittel gefunden werden, werden sie normalerweise in die Zerlegeeinrichtung in Zeithain gebracht, dort gesammelt und schrittweise vernichtet. Rund 200 Tonnen im Jahr kommen da zusammen. Alles, was jedoch den Anschein macht, dass es den Weg dahin nicht überstehen könnte, gilt als „nicht transportfähig“ und muss vor Ort gesprengt werden. So wie auch die Panzergranaten an diesem Tag im Bahretal. Das ist das tägliche Geschäft von Sprengmeister Ludewig. Nicht selten wird er aber auch zu Einzelfunden gerufen. Etwa 800 davon gibt es in Sachsen pro Jahr. Das Spektrum ist groß, von der Handgranate, die der Pilzsucher entdeckt, bis hin zur zentnerschweren Weltkriegsbombe, die der Baggerfahrer ausgräbt. Manchmal entpuppt sich ein solcher Fund aber auch einfach als Schrott. Doch auch das schaut sich Ludewig dann genau an: „Wir fahren lieber einmal öfter raus, als dass am Ende was passiert“.

Seit fünf Jahren ist er beim staatlichen Kampfmittelbeseitigungsdienst, wurde dort direkt als Truppführer eingestellt, weil er zuvor bei der Bundeswehr entsprechende Lehrgänge abgelegt hat und bereits bei Bombenfunden in Afghanistan entschärfte.

250-Kilo-Bombe in der Heimatstadt

Jetzt kann es auch schon mal sein, dass er in seiner Heimatstadt im Einsatz ist. So wie im Oktober letzten Jahres. Damals fanden Archäologen bei Grabungsarbeiten auf dem Gelände des Ostravorwerks in Dresden-Friedrichstadt eine 250-Kilogramm-Bombe amerikanischer Bauart (DNN berichteten). „Das war schon eine besondere Situation, weil ich eben die Gegend kenne. Es ist nicht weit weg von Zuhause und dann wird man von Familie und Freunden natürlich mit Fragen gelöchert“, so Ludewig.

Sprengmeister Robert Ludewig nach der Entschärfung der 250-Kilo-Bombe in Dresden im Oktober 2022. © Quelle: xcitepress/Benedict Bartsch

Besonders war die Situation aber auch, weil eine klassische Handentschärfung damals nicht möglich war. Der Zünder der Bombe war stark deformiert und konnte nicht wie sonst üblich mit der Wasserrohrzange herausgedreht werden. Deshalb haben sich Ludewig und sein Team für die Entschärfung mit einer Wasserstrahlschneidanlage entschieden. Mit einem komprimierten Wasser-Sand-Strahl wurde der Zünder vom Sprengstoff getrennt und danach noch vor Ort in die Luft gejagt. „Das war die letzte Option“, sagt Ludewig. Wäre das nicht möglich gewesen, hätte der gesamte Blindgänger vor Ort gesprengt werden müssen. Für diesen Fall wurde damals vorsorglich ein Radius von 1000 Metern evakuiert. So weit könnten die Splitter einer Bombe in dieser Größenordnung fliegen.

Doch Robert Ludewig scheint von der potenziell tödlichen Gefahr wenig beeindruckt. Er selbst gibt zu: wirklich aufgeregt sei er auch bei solch großen Einsätzen mittlerweile nicht mehr. Aber stets konzentriert: „Jede Situation ist anders und es darf sich nie eine Routine einschleichen. Wir machen ja auch keine Akkordarbeit. Das Menschenleben ist schließlich das höchste Gut, was wir haben.“

In Echt hochgefährlich, hier nur als Modell: Panzer-, Flak- und Gewehrgranaten. Mit ihnen hat Robert Ludewig täglich zutun. © Quelle: Anja Schneider

Todesfälle gab es noch keine beim Kampfmittelbeseitigungsdienst in Sachsen. Dennoch sei natürlich immer ein Restrisiko da, dem ist sich auch Ludewig bewusst: „Der Fehlerteufel kann sich überall einschleichen. Es kann auch jederzeit ein Kampfmittel der Meinung sein, sich jetzt anders zu verhalten, als man denkt. Deshalb gehe ich das ganz in Ruhe an und durchdenke wirklich jede Situation“. Aufgeregter sei in solchen Momenten eher seine Frau: „Deswegen geht der erste Anruf, wenn die Bombe entschärft ist, immer an die Familie, um zu sagen, dass alles in Ordnung ist. Aber meine Frau vertraut mir und weiß, was ich kann. Sie weiß auch ganz genau, dass ich keine Risiken eingehe.“

Das Entschärfen einer Bombe wie in Dresden dauert nicht länger als eine Stunde – im Regelfall. „Ich habe aber selber schon eine Bombe gehabt, wo ich vier Stunden dran gearbeitet habe. Da ist man natürlich psychisch und körperlich völlig am Ende.“

Wie viele Blindgänger gibt es noch in Dresden?

Doch die Bombenentschärfung in Dresden lief glücklicherweise problemlos. Und es wird vermutlich nicht die letzte gewesen sein. Allein in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1945 warfen britische Maschinen rund 2500 Tonnen Bomben auf Dresden. Laut Angaben der Stadt, könnten sich etwa 15 Prozent der Bomben damals als Blindgänger entpuppt haben. Auch, wenn direkt nach dem Krieg viele davon entschärft wurden, geht die Stadt davon aus, dass auch in den kommenden Jahrzehnten noch Kampfmittel gefunden werden.

Doch selbst, wenn Dresden eines Tages frei von Blindgängern sein sollte, gibt es im Umland noch genug zutun, da ist sich Robert Ludewig sicher: „Es kommen immer wieder Stellen zum Vorschein, die uns vorher nie bekannt waren. Ich gehe also definitiv in Rente und mein Nachfolger wahrscheinlich auch noch.“