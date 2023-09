﻿„Lasst die Kinder spielen!“ – Ein Dresdner Spielplatzplaner über seinen Job

Dresden. Wilder Mohn wuchert neben ausgetretenen Treppen aus Sandstein. Bunt bemalte Steinplatten ziehen sich durchs Gestrüpp, üppige Forsythiensträucher bilden einen Tunnel, der hinter eine kleine Holzburg führt – zu klein für einen Erwachsenen. Was dahinter passiert, bleibt Kinderaugen und -ohren vorbehalten. Die dichten Büsche, Wildblumen voller Insekten, kreativen Holz- und Steingebilde und natürlich die rundherum spielenden Kinder machen den Außenbereich der Kita Löwenzahn in Gorbitz lebendig. Vom „sozialen Brennpunkt“ ist hier nichts zu spüren.

Dass die Kinder sich auf diesem Fleckchen Natur sichtlich wohlfühlen, dafür ist allen voran Matthias Mohring verantwortlich. Der 52-Jährige ist Landschaftsarchitekt und hat sich auf die Planung von Spiellandschaften spezialisiert. Seit 2006 hat er die Außenbereiche von 21 Kitas und zwei Schulen sowie drei Spielplätze in Dresden gestaltet, darunter auch den großen Waldspielplatz im Südpark. Doch woher weiß ein erwachsener Mann eigentlich, was einem Kind gefällt?

Die Natur als liebster Spielplatz

Dabei genüge dafür schon ein einfacher Blick in die Vergangenheit, meint Mohring: „Wenn ich Erwachsene frage, wo sie als Kinder gespielt haben, heißt es selten: Auf dem Klettergerät war es so lustig. Sondern es war die Sandgrube, der alte Garten, der Wald, das Bachbett. Genau das möchte ich auch in die Kitas holen.“

Dabei ist der Mann mit dem grau gelockten Haar und der schmalen Brille selbst in einem DDR-Plattenbaugebiet aufgewachsen. Doch auch er hat nicht gern auf einem klassischen Spielplatz gespielt – sondern lieber auf der Baustelle. Da gab es Bretter, Steine, es stachen Drähte aus der Erde. Sicher war es nicht, aber abenteuerlich. Auch bei seinen eigenen Kindern hat der vierfache Vater später gemerkt: Die brauchen weder Klettergerüst noch Rutsche, um Spaß zu haben.

Spiellandschaft statt Spielplatz

Das Wort „Spielplatz“ findet Mohring ohnehin schlimm: „Kinder spielen viel lieber in einer Spiellandschaft“, sagt er. Es würde sich ja auch niemand auf einen großen Platz setzen, um sich wohlzufühlen. „Sie haben vielleicht einen guten Überblick, aber gemütlich ist es dort nicht“. Mohring hat deshalb eine besondere Philosophie. Er setzt bei seinen Spiellandschaften auf eine dichte Struktur, auf ein bewegtes Relief mit Berg und Tal. „Kinder nehmen Räume ganz anders wahr“, und es sei wichtig, dass sie sich auch mal verkrümeln können.

„Erwarten Sie keine perfekten Aussichten. Es wächst Unkraut, es liegen Sachen herum, es bildet sich Patina. Wie im echten Leben“, schreibt Mohring auf seiner Webseite. Ein Satz, der seine Philosophie nicht besser beschreiben könnte – im positivsten Sinne. Die Landschaften, die Mohring gestaltet, haben immer eine wilde Seite. So wie die Kinder, die darin spielen. Wildblumen, dichtes Gebüsch, Sandsteingebilde und Holzkonstrukte – alles fließt ineinander und gibt ein stimmiges Gesamtbild ab. Mohring schafft Angebote und Möglichkeiten und lässt den Kindern genug Freiraum, um diese zu interpretieren und sich auszutoben. Ein Holzpferd ist immer ein Holzpferd. Ein riesiger Baumstamm hingegen kann alles sein, von einem Drachen bis zur Rakete.

Ein Spielplatz muss Risiken erlebbar machen

Zudem müsse eine gute Spiellandschaft auch Herausforderungen bieten, meint Mohring. Zu oft würden heute an jeder kleinen Rampe Handläufe angebracht werden, zu oft würden Eltern ihre Kinder in Watte packen. „Liebe Erwachsene, lasst die Kinder spielen!“ appelliert Mohring. Es helfe nicht, wenn Eltern ständig zur Vorsicht mahnen oder ihnen sogar Sachen verbieten, aus Angst, sie könnten sich verletzen. Vor allem sollte man den Kindern vertrauen. „Wenn wir wollen, dass Kinder lernen, Risiken einzuschätzen, dann muss man sie diese auch erleben lassen. Und wenn ein Kind es heute nicht auf den großen Turm schafft, dann eben morgen.“

Sein Hang zur naturnahen Gestaltung hat sich dabei über die Jahre entwickelt – auch aus der Not heraus: „Vor 15 Jahren haben die Menschen mir immer zuerst ihre leeren Taschen gezeigt und gesagt: ,Die Kinder spielen nicht, wir haben kein Geld, aber wir wollen trotzdem etwas machen’“. Also musste Mohring kreativ werden und auch mal selbst mit anpacken. Gemeinsam mit den Eltern hat er damals Abfallsteine aus einem Sandsteinwerk geholt, ist mit dem Multicar losgezogen und hat Robinienstämme aus dem Klotzscher Forst geholt, entrindet und damit einfachste Strukturen gebaut. „Wir haben aus Resten, quasi aus nichts, das Nötigste gebaut“ – und den Kindern hat es gefallen.

Südpark mit Ideen der Kinder entstanden

Auch für seine heutigen Projekte entwickelt er das Konzept stets gemeinsam mit den Nutzern. Beim Waldspielplatz im Südpark war es sogar so, dass die Kinder selbst ihre eigenen Ideen einbringen durften. Die große Menge an kreativen und teils verrückten Vorschlägen, hat es für Mohring zwar nicht gerade einfacher gemacht ein Konzept zu entwickeln, „dafür war es viel authentischer“, sagt er. Viele Ideen konnten zwar nicht eins zu eins umgesetzt werden, sind aber nicht verloren gegangen. Der große „Ausguck“, der Parkour, die große Schaukel: Alles verwoben mit natürlichen Elementen und im Waldcharakter.

Den Waldspielplatz im Südpark hat Mohring gemeinsam mit den Ideen der Kinder geplant. © Quelle: Mike Schiller

Am liebsten plant Mohring seine Spiellandschaften bis hin zu den Geräten. Beim Südpark gab es jedoch einen Spielgerätewettbewerb, bei dem verschiedene Holzgestalter ihre Angebote abgeben konnten. Gemeinsam mit dem Amt hat Mohring dann die Sieger gekürt. Vor der Eröffnung ließ er es sich aber natürlich nicht nehmen, Rutsche, Parkour und Co. auf Herz und Nieren zu testen und ist heute „sehr zufrieden mit dem Gesamtergebnis“.

Ein Test der Spiellandschaften gehört bei seinen Projekten mit dazu: „Wenn ich für Kitas plane, mache ich nach Bauabschluss auch gerne einen Termin mit Erziehern und wir probieren alles einmal durch“. Schließlich müssten die Erwachsenen auch ein Gefühl dafür bekommen, wie es den Kindern darin geht.

