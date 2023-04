﻿Ein Dresdner des Jahrzehnts wird 80

Wo feiert einer wie Berndt Dietze seinen 80. Geburtstag? Natürlich am Neumarkt. Der Dresdner des Jahrzehnts begeht sein rundes Jubiläum am 4. April.

Dresden. Mit 80, hat er mal gesagt, ist Schluss. Da setzt er sich zur Ruhe, hat er gesagt. Um wenig später den Kopf leicht zu neigen, schelmisch zu schmunzeln und ein „vielleicht“ hinzuzufügen. Jetzt kommt es zum Schwur: Am 4. April wird Berndt Dietze 80 Jahre alt und es dürfte klar sein: Einer wie Dietze setzt sich nicht zur Ruhe, einer wie Dietze ist nie fertig.

Spuren in der Stadt hinterlassen

Zumal die Zeiten keine guten sind für einen Bauträger und er alle Hände voll zu tun hat, sein Lebenswerk zu sichern. Seit 1991 leitet Dietze die Dresdner Niederlassung der Baywobau, und er hat Spuren in der Stadt hinterlassen. Der Neumarkt trägt die Handschrift des Dresdners Berndt Dietze, wer weiß, wie die gute Stube Dresdens ohne ihn aussehen würde. Und es ist sicher, dass der Bauträger mit dem Hotel Stadt Rom gerne den Schlussstein für den Neumarkt setzen würde. Die Zeit läuft, die Stadtverwaltung hat ein Planverfahren für den letzten Neubau auf dem berühmten Platz eingeleitet.

Dresdner des Jahrzehnts

Die DNN-Leser wissen, was Dresden an diesem Unternehmer hat, der nicht nur Gewinne maximieren, sondern auch die Stadt ein Stück schöner machen will. 2020 wählten die Leser Berndt Dietze zum Dresdner des Jahrzehnts, er war aufrichtig berührt von der Würdigung. Dietze gestaltet die Stadt, er schafft aber auch ein Dach über dem Kopf für viele Einwohner. Gut 3000 Wohnungen hat die Baywobau in all den Jahren gebaut oder komplett saniert, hinzu kommen Eigenheime und Reihenhäuser.

Zur Ruhe setzen? Dietze doch nicht!

„Seinen 80. Geburtstag gesund und volle Energie feiern zu können, ist schon etwas Besonderes“, heißt es in der Einladung zu seiner Geburtstagsfeier, die natürlich am Neumarkt stattfinden wird. Wo sonst? Dietze hat großes Glück, in diesem Alter im Besitz seiner geistigen und körperlichen Kräfte zu sein. So viel Energie zu haben mit nun 80 Jahren ist ein Segen – für ihn und die Stadt, die er weiter besser machen wird. Zur Ruhe setzen mit 80? Vielleicht? Niemals! Es gibt noch so viel zu tun für einen wie Berndt Dietze, der in seiner Freizeit die Geschicke seines Viertels mitbestimmt. Er arbeitet für die CDU im Stadtbezirksbeirat Loschwitz mit.