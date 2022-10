﻿Ein Davongekommener berichtet in Dresden über die IS-Geiselhaft

Pater Jacques Mourad ist in Syrien aufgewachsen und war 2015 fünf Monate lang in Geiselhaft. In Dresden sprach von der Kraft des Dialogs und der Gewaltlosigkeit. Das Japanische Palais beeindruckte den Geistlichen besonders.

Dresden. Ja, ja, sagt Pater Jacques Mourad am Donnerstagvormittag im Japanischen Palais, ja, solche prächtigen Zimmer habe es in Aleppo auch gegeben. Der 54-jährige Ordensmann ist in der syrischen Stadt aufgewachsen, von der Bomben nicht viel übrig gelassen haben. Teile des Damaskus-Zimmers in Dresden sind gegenwärtig hinter gestapelten Sandsäcken verborgen. Der libanesische Künstler Omar Mismar hat die prächtigen Inschriften und Mosaike mit den Sandsäcken verhüllt. So wie die Menschen in Syrien versuchen, ihr Kulturgut vor Bomben und Granaten zu schützen.

Gefesselt und misshandelt

Pater Jacques ist davongekommen. Der Prior des Klosters Mar Elian in Syrien wurde im Mai 2015 mit 250 Mitgliedern seiner Gemeinde entführt. Von Kämpfern des Islamischen Staats (IS). Er sei gefesselt und misshandelt worden, nicht nur einmal hätten die IS-Kämpfer gedroht, ihn und seine Glaubensbrüder zu töten. Am achten Tag seiner Gefangenschaft sei ein IS-Anführer mit drei Dschihadisten zu ihm gekommen, sagt der Mann mit den markanten dunklen Augen. „Ich dachte, jetzt werde ich enthauptet.“

„Der Dialog hat mir das Leben gerettet“

Der Anführer aber habe die Bewaffneten weggeschickt und sich eine Stunde lang mit ihm über Gott und Religion unterhalten. „Das war der Moment, in dem ich wusste, dass ich überleben werde. Der Dialog hat mir das Leben gerettet.“ Fünf Monate befand sich der Geistliche in der Gewalt der Dschihadisten. Manchmal habe er sich gefragt, warum ausgerechnet er diese Gefangenschaft durchleiden müsse. Aber immer habe er versucht, das Martyrium als Einkehr zu sich selbst zu verstehen, als Aufenthalt in einer Einsiedelei.

„Ein beeindruckender Mensch“

Heute reist Pater Jacques durch die Welt und verkündet seine Botschaft von der Kraft des Dialogs. Was lag also näher, als in Dresden das Damaskus-Zimmer zu besichtigen? „Ein beeindruckender Mensch“, sagt Barbara Höffer, Standortleiterin Dresden der Staatlichen Ethnographischen Sammlungen bei den Staatlichen Kunstsammlungen. Sie führte den Geistlichen durch das Japanische Palais und erklärte ihm auf Französisch die Details „Ich habe vor 30 Jahren mal ein Jahr in Paris studiert“, sagt sie über ihre Sprachkenntnisse.

Verlust von Gewissheiten

Schon am Mittwoch hatte Pater Jacques Schüler des St. Benno Gymnasiums getroffen, am Donnerstagabend hielt er einen Vortrag in der katholischen Schule. „Wir erleben einen Umbruch und den Verlust von Gewissheiten“, sagt Jürgen Leide, der pädagogische Leiter des Gymnasiums. „Das ist wie auf hoher See. Das Ufer ist verlassen, aber das Neue noch nicht in Sicht. Wie gehen wir in dieser Situation mit Fragen um, die wir nicht beantworten können?“

Ahnungen von Antworten finden

Pater Jacques habe sich in der Geiselhaft persönlich die gleichen Fragen stellen müssen, vor der die Gesellschaft jetzt stehe. Deshalb habe das St. Benno Gymnasium gemeinsam mit der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen den Geistlichen aus Syrien eingeladen als ersten Redner des neuen öffentlichen Elternkollegs „Inter/esse“. Als „Suche nach dem Rettenden“ beschreibt Leide das Motiv, dieses Kolleg ins Leben zu rufen. „Vielleicht finden wir Ahnungen von Antworten auf die großen Fragen im Dialog“, hofft der Pädagoge.

Der Geistliche erinnert sich an ei­nen Moment in der Geiselhaft, als ein junger Dschihadist zu ihm gekommen sei mit traurigem Blick. Er habe sich als Märtyrer gemeldet und die Nummer 200 erhalten, habe der junge Mann geschildert, bald werde er sein Leben verlieren. Er sei in Homs aufgewachsen, eine Stadt, die Assad schon zu Beginn des Syrien-Krieges bombardieren ließ. Als Bomben die Moschee trafen, in der der junge Mann gebeten hatte, habe dieser seinen Zugang zu seinem Gott verloren und sich den Dschihadisten angeschlossen.

Jeder muss seinem Leben einen Sinn geben

Er wisse nicht, was aus dem jungen Mann geworden ist, sagt Pater Jacques, aber er wisse, dass jeder Mensch seinem Leben einen Sinn geben müsse. „Das ist unsere Verantwortung für uns selbst.“ In Syrien, sagt er, sei Krieg zu etwas Alltäglichem geworden. Dass es in Europa jetzt Krieg gibt, habe ihn überrascht. „Wir Menschen sind technisch so weit. Wir können Raketen in Städten explodieren lassen, wir können Raketen abschießen. Warum sind wir Menschen nicht in der Lage, miteinander zu sprechen?“

Liebe und Güte behalten das letzte Wort

Dialog habe sein eigenes Leben gerettet, Dialog sei der einzige Weg, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Gewaltlosigkeit, Begegnung und Vergebung, das seien seine Antworten auf die Fragen dieser Zeit, sagt der Geistliche, der heute in einem Kloster bei Nebek 80 Kilometer von Damaskus entfernt lebt. „Die Liebe und die Güte werden das letzte Wort behalten“, ist er sich sicher.

Informationen zum Elternkolleg:lebendig-akademisch.de/inter-esse