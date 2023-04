Ein Anruf bei der 110 mit vielen Fragen

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

eine Schlägerei zwischen jungen Männern nachts auf dem Albertplatz: Soweit kein singuläres Phänomen. Alkohol spielt eine Rolle, Testosteron sowieso. Aber was DNN-Volontärin Linde Gläser Weihnachten dort erlebte, hat sie noch einige Wochen später beschäftigt. Auf Beschimpfungen folgten Schläge, plötzlich hielt ein Beteiligter ein Messer in der Hand.

Nach einem irritierenden Telefonat mit der 110 rückten mindestens zehn Streifenwagen an (Symbolbild). © Quelle: Carsten Rehder

Grund genug, die Polizei zu verständigen, dachte sich auch Linde Gläser. Die Disponentin der Notrufzentrale wollte aber nicht nur wissen, wie viele Menschen beteiligt sind, sondern auch, ob sich Deutsche oder Ausländer prügeln. Bitte? Was ändert das denn am Sachverhalt? Immerhin: Bei der Polizei ist man der Sache nachgegangen. Ergebnis: Das Verhalten der Disponentin war nicht korrekt. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Es ist wichtig, dass die Belange der Wirtschaft wieder stärker in den Fokus rücken in der Landeshauptstadt Dresden. Dresdens Handwerkskammer-Präsident Jörg Dittrich über die Bewerbung von Jan Pratzka zum Wirtschaftsbürgermeister

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Über den Wasaplatz rollen tagtäglich dutzende Straßenbahnen und Busse. Fußgänger, Rad- und Autofahrer sehen deshalb öfter länger mal rot. © Quelle: Anja Schneider/Archiv

Planspiele für den Wasaplatz: Stadt prüft Sperrung „verschiedener Fahrrelationen“

Schon jetzt gibt es am Wasaplatz teils lange Rotphasen. Der Bau der neuen Campuslinie dürfte das Problem noch verschärfen. Die Planer suchen deshalb nach Lösungen. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Kurz vor der Abschaltung der letzten deutschen Atomkraftwerke ist einer Umfrage zufolge eine Mehrheit gegen den Schritt. © Quelle: Sina Schuldt/dpa

52 Prozent der Deutschen halten AKW-Abschaltung für falsch

Laut einer aktuellen Umfrage hält eine knappe Mehrheit der Deutschen die Abschaltung der letzten AKWs für falsch. 37 Prozent befürworten den Ausstieg. Die Grünen läuten bereits das „Zeitalter der Erneuerbaren“ ein. Jetzt lesen

Termine des Tages

8 bis 13 Uhr: Wochenmarkt am Münchner Platz - Auf dem Wochenmarkt Münchner Platz in der Südvorstadt bieten jeden Mittwoch Direkterzeuger ihre Waren an. An 24 Ständen sind die meisten Sortimente gleich mehrfach vertreten. Es gibt zwei Bäckereien, drei Anbieter von Molkereiprodukten sowie acht Stände mit Obst und Gemüse.

9 bis 14 Uhr: Wochenmarkt am Bönischplatz - Immer mittwochs erwartet die Johannstädter Nachbarschaft ein breites Sortiment regionaler und gesunder Produkte: von Obst und Gemüse über Fleisch und Fisch bis hin zu Suppen und Kräutern sowie Imbissangeboten.

15 Uhr: Probealarm - In Dresden ertönen für zwölf Sekunden die Sirenen. Zu hören ist ein Signal, das aus einem einmaligen Anschwellen, Halten und Abschwellen besteht, mit einem Gong zum Schluss. Die Stadt testet so regelmäßig ihre Anlagen, damit das Warnsystem für die Bevölkerung im Ernstfall einwandfrei funktioniert.

20 Uhr: Büchertauschbörse - Für Alle, die alte Bücher loswerden wollen, neuen Lesestoff suchen oder einfach nur mit anderen über ihre Lieblingsliteratur philosophieren wollen, wird das GAG 18 zum perfekten Ort für das Feierabendbier. Ort: Kellerklub GAG 18 e.V., Fritz-Löffler-Straße 16, 01069 Dresden

Wer heute wichtig wird

1953 steht für Dynamo Dresdens Gründungsjahr, auch wenn es sich damals formell vor allem um eine Umbenennung handelte. © Quelle: imago sportfotodienst

Dynamo Dresden feiert sich und seine 70 Jahre

70. Geburtstag- das ist auch für einen Fußballverein ein Grund kräftig zu feiern. Noch dazu für einen, der eine so große Fangemeinde hat wie Dynamo Dresden. An mehreren Orten in der Stadt finden heute Veranstaltungen anlässlich des runden Jahrestages statt. Zum Beispiel der Dynamo-Talk in der Schauburg mit Ehrenspielführer Hansi Kreische und Dynamos einstigem Bundesliga-Trainer Helmut Schulte, zu dem sogar Aufstiegskapitän Michael Hefele eingeflogen wird. Oder die Feier des K-Blocks im Stromwerk, die erst morgen um 3 Uhr enden soll. Eine Eintrittskarte für eines der Events zu ergattern, dürfte für alle, die nicht schon lange eine haben, nahezu aussichtslos sein.

Das MDR-Fernsehen hatte die fünfteilige Dokumentation „Vom Spitzenclub zum Skandalverein“ über den Weg des achtmaligen DDR-Meisters in die Bundesliga bereits am Osterwochenende gesendet. Sie ist in der Mediathek abrufbar.

Die heute Schwarz-Gelben Kicker, die gerade um den Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga kämpfen, waren anfangs grün und weiß als SG Volkspolizei aktiv, offiziell ab dem 12. April 1953 aber per Beschluss weinrot und weiß – und unter ihrem jetzigen Vereinsnamen. Aber auch der wurde zwischenzeitlich in FC Dynamo umbenannt, später wieder zurück. Der Verein spielte nach der deutschen Wiedervereinigung in der Bundesliga, der zweiten, dritten und auch vierten Liga. Die Hintergründe einer bewegten Geschichte. Jetzt lesen

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann waren da noch ...

Bei Fahrsicherheitstraining werden alltägliche Situationen geübt. © Quelle: Deutsche Verkehrswacht

... Fahrsicherheitstrainings für Senioren – welchen Sinn haben sie und was passiert da?

Wenn Senioren in schwere Unfälle verwickelt sind, werden Stimmen, die nach verpflichtenden Fahrsicherheitstrainings verlangen, laut. Doch wie läuft so etwas ab? Ein Besuch. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihre Christin Grödel

Stellvertretende Chefredakteurin

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Weitere Newsletter aus unserem Netzwerk Hier abonnieren

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

Die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play