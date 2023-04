﻿„Wer prügelt sich denn da, Deutsche oder Ausländer?“ – ein Anruf bei der 110

Dresden. Weihnachten 2022, zwei Uhr morgens. Ich bin mit einigen Freunden auf dem Albertplatz unterwegs, als dort zwei Gruppen junger Männer aufeinandertreffen - angetrunken, testosterongeladen, politisch entgegengesetzt einzuordnen. Es kommt zum Schlagabtausch, auf wüste Beschimpfungen folgen Faustschläge ins Gesicht. Als einer der Beteiligten plötzlich ein Messer in der Hand hat, wähle ich die 110.

Eine Disponentin der Notrufzentrale nimmt meinen Anruf entgegen. Fragt, wie viele Menschen am Geschehen beteiligt sind. Und dann: „Wer prügelt sich denn da, Deutsche oder Ausländer?“ Ich bin perplex. Woher soll ich das wissen? Warum ist das relevant? Ich kann – und will – die Frage nicht beantworten. Noch mehrmals drängt die Beamtin mich dazu. Als ich weiterhin keine Antwort gebe, legt sie auf. Wenig später sehe ich aus der Ferne, wie mindestens zehn Polizeiautos anrücken.

„Wir haben ja einen Grund, warum wir das fragen“

Das Erlebte beschäftigt mich noch eine Weile. Die Beamtin hat den Notruf beendet, ohne mich nach Verletzten zu fragen (es gibt dem Anschein nach einige Platzwunden und blaue Augen). Und, ohne mir zu sagen, ob Einsatzkräfte im Anmarsch sind oder nicht. Stattdessen beharrte sie auf ihrer Frage. Und wurde mit jeder ausbleibenden Antwort ungehaltener. „Wir haben ja einen Grund, warum wir das fragen“, hat sie am Telefon gesagt. Der Grund will sich mir nicht so recht erschließen. Was wäre die Konsequenz einer Antwort? Eine schnellere, langsamere oder vielleicht sogar ausbleibende Reaktion? Weniger oder mehr Beamte beim Einsatz? Anderes Equipment?

Ich frage bei der Polizeidirektion Dresden an. Schnell stellt sich heraus, dass das Grübeln gar nicht nötig gewesen wäre: „Nach einer Auswertung des benannten Notrufes bleibt festzustellen, dass sich unsere Mitarbeiterin nicht korrekt verhalten hat“, lautet die Antwort. Ihre Fragen würden in keiner Weise dem Fragenkatalog der Notrufzentrale entsprechen, der eigentlich die üblichen W-Fragen enthalte. Auch ihre Gesprächsführung sei nicht professionell gewesen – weder die Art und Weise der Abfrage, noch das unvermittelte Beenden des Telefonats.

Polizei will Vorfall „kritisch auswerten“

Die Mitarbeiter der Notrufzentrale seien zwar angehalten, Situationen zu ergründen und müssten deshalb nach Anzahl der Beteiligten, nach Verletzten oder nach erkennbaren Waffen sowie einem Stimmungsbild am Ort des Geschehens fragen. „Zur Identifizierung von Tatverdächtigen, Opfern oder Zeugen ist es weiterhin notwendig, sich die Beteiligten beschreiben zu lassen. Eine Klassifizierung nach „Deutschen“ oder „Ausländern“ spielt dabei grundsätzlich keine Rolle“, stellt die Polizei klar.

Und kommt zu dem Schluss: „In Gänze zeigt sich die Bearbeitung des besagten Notrufs als nicht zufriedenstellend.“ Man werde das Thema mit der Mitarbeiterin kritisch auswerten und auch mit den anderen Beamtinnen und Beamten der Notrufzentrale besprechen.