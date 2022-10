﻿Eigentümer wollen Villa Urvasi nach Großbrand sanieren

Nach dem verheerenden Feuer in der Villa Urvasi gehen die Reparaturen in die nächste Runde. Die Eigentümer wollen das Gebäude nach dem Großbrand sanieren.

Dresden. Einige der ehemaligen Mieter des Haus Lahmannring 17 auf dem Weißen Hirsch, der "Villa Urvasi", haben nie aufgegeben. Sie wollen wieder einziehen in das Haus, dessen Dachgeschoss am 19. Juni ausbrannte und das seitdem unbewohnbar ist. Nun gibt es erste Anzeichen für Hoffnung. "Von Seiten der Eigentümer des Hauses, der BGB Gesellschaft Weißer Hirsch, ist ein Wiederaufbau des Objekts geplant", bestätigte die Hausverwaltung jetzt auch auf DNN-Anfrage. Am Dach des Hauses werde gearbeitet und "die Sicherung des teilweise ausgebrannten Daches und somit des Gesamtobjekts durchgeführt".

Darauf hatten die Mieterinitiative sowie Denkmalamt und Bauamt der Stadt nach einer Baubegehung seit geraumer Zeit gedrängt (DNN berichteten). Weitere Maßnahmen würden nun in Absprache mit dem Denkmalamt sukzessive ausgeführt. Ein Zeitfenster für den Wiederaufbau könne derzeit allerdings nicht angeben werden, erklärte die Hausverwaltung. Das hänge nicht zuletzt von der Verfügbarkeit der Handwerker und Baumaterialien ab sowie von den einzelnen Freigaben durch das Denkmalamt und durch die Versicherungsgesellschaft. Die Mietverträge für das Haus waren von den Eigentümern nach dem Feuer allerdings ohnehin gekündigt worden.

Von hp