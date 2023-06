﻿Eichenprozessionsspinner – so ist die Lage in Dresden

Dresden. Gespinste an Sträuchern und Bäumen sorgen weiter für Ängste in Dresden. Denn vom Eichenprozessionsspinner haben mittlerweile viele gehört und dass die Raupen Brennhaare haben, die dem Menschen gefährlich werden können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lena W. hat auf einem Spaziergang ganz schlechte Erfahrungen gemacht. „Ich bin mit zwei Boxermischlingen auf der Wiese an der Schützenhofstraße/Platanenstraße Gassi gegangen. Ein Welpe ist durch Gebüsch gelaufen, wo auch Gespinste dran waren.“

Wenig später zu Hause sei es dem kleinen Hund plötzlich sehr schlecht gegangen. „Er bekam kaum noch Luft, hatte Quaddeln am Kopf, die Augen schwollen zu“, schildert Lena W. Sie suchte den Tierarztnotdienst auf, der einen anaphylaktischen Schock diagnostiziert habe. Zum Glück hätten eine Spritze und Medikamente den Hund wieder auf die Beine gebracht.

Wie man sich bei Kontakt mit den Raupen verhalten soll

Auch beim Menschen können bei Berührung mit den Gifthaaren starker Juckreiz, Pusteln und Quaddeln, Atembeschwerden und bei Allergikern Atemnot sowie Augenreizungen auftreten. Je nach Schwere der Symptome sollte man einen Arzt aufsuchen, bei schweren allergischen Reaktionen unverzüglich den Rettungsdienst rufen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei Juckreiz nicht kratzen, weil das die Gifthaare nur noch tiefer in die Haut treibe, ist einem Informationsflyer zu entnehmen, den man sich auf der städtischen Internetseite herunterladen kann. Weitere Tipps sind dort u.a., dass man sich bei Kontakt mit den Raupen duschen und Haare waschen sollte. Und dass Kleidung sofort in der Maschine bei mindestens 60 Grad Celsius gewaschen werden sollte.

Ob der Befall zunimmt

Der Eichenprozessionsspinner ist eine Schmetterlingsart. Er sei wärmeliebend und profitiere vom Klimawandel, sagt Sachsenforst-Sprecher Renke Coordes. Die Beobachtungen im Sachsenforst im vergangenen Jahr hätten für die bekannten Befallsgebiete insgesamt auf eine Befallszunahme hingewiesen. Allerdings würden keine kontinuierlichen Daten vorliegen, die über das fallenbasierte Monitoring und Einzelbeobachtungen hinausgehen würden.

Bekannte Befallsgebiete seien neben dem Dresdner Elbtal der Landkreis Nordsachsen. Auch im Vogtlandkreis seien 2022 nach Falterfängen in den Vorjahren erstmals an einer Stelle Raupen und Gespinste gefunden worden. Renke Coordes kann aber nur für Funde des Eichenprozessionsspinners im Staatswald sprechen.

Die Stadt Dresden gibt auf DNN-Anfrage Auskunft, dass es auf der rechtselbischen Seite der Stadt „gelegentlich zum Auftreten des Eichenprozessionsspinners“ komme, „insbesondere im Gebiet der Dresdner Heide“. Südlich der Elbe seien noch keine bestätigten Prozessionsspinner festgestellt worden. „Da die Falter schlechte Flieger sind, hält die natürliche Sperre durch die Elbe noch“, so die Aussage der Stadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ob eine Meldepflicht besteht

Grundsätzlich bestehe keine Meldepflicht, wenn man Eichenprozessionsspinner entdeckt, so die Aussage der Stadtverwaltung Dresden. Seien Menschen unmittelbar gefährdet, sei der Eigentümer des Grundstücks, auf dem die Eiche steht, in der Pflicht zur Entfernung der Raupen, die er Fachfirmen übertragen sollte. Der Grundstückseigentümer trage auch die Kosten.

Bei Vorkommen im öffentlichen Raum nimmt das Amt für Stadtgrün der Stadt Dresden Meldungen entgegen (stadtgruen-und-abfallwirtschaft@dresden.de). Das Amt für Stadtgrün sei aber nicht für Flächen des Freistaates Sachsen zuständig. Gemeint sind damit zum Beispiel Großer Garten und die Schlossanlage von Pillnitz.

Sachsenforst übernimmt im Falle einer Gefährdung von Menschen im Staatswald die Kosten der Beseitigung.

Warum nicht jedes Gespinst per se gefährlich ist

Nicht jedes Gespinst, nicht jede Raupe ist per se gefährlich. Es gibt auch noch andere Falter, die Gespinste produzieren – so genannte Gespinstmotten. Diese sind völlig ungefährlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie spinnen ihre Futterpflanzen wie zum Beispiel Weißdorn und Pfaffenhütchen oft komplett ein und sind meist tagaktiv. Darauf macht die Stadtverwaltung Dresden aufmerksam. Diese betont zudem, dass „annähernd 100 Prozent der aktuellen Verdachtsmeldungen nicht den Eichenprozessionsspinner betreffen, sondern die Gespinstmotte“ (Stand 24. Mai).

Eingesponnene Gehölze. Verursacher sind Gespinstmotten. © Quelle: Catrin Steinbach

Wie man den Eichenprozessionsspinner erkennt

Ob man es mit dem Eichenprozessionsspinner zu tun hat, dafür liefert schon das Gehölz, an dem sich die Raupen befinden, einen wichtigen Hinweis. Denn Eichenprozessionsspinner kommen, wie der Name schon sagt, in aller Regel an Eichen vor.

In Mitteleuropa seien Stiel- und Traubeneiche Wirtspflanzen, in Südeuropa auch die Zerreiche, so die Auskunft des Staatsforst-Sprechers. Weitere Eichenarten wie zum Beispiel Roteichen können ebenfalls als Nahrungspflanzen dienen.

Die Raupe eines Eichenprozessionsspinners. © Quelle: Patrick Pleul/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Bei Nahrungsmangel (u.a. Kahlfraß an den Eichen) kann beispielsweise auch auf Birke, Hainbuche etc. ausgewichen werden“, sagt Renke Coordes. Was das Ganze schon wieder schwieriger macht.

Außerdem gebe es Prozessionsspinnerarten, die auf andere Wirtspflanzen spezialisiert seien, wie der ebenfalls in Sachsen vorkommende Kiefernprozessionsspinner. Auch dessen Raupen schützen sich mit Brennhaaren gegen Fressfeinde. In anderen Gegenden und Ländern würden noch Pinien- und Pistazienprozessionsspinner vorkommen, so die Auskunft vom Sachsenforst.

Die Raupen durchlaufen fünf bis sechs Entwicklungsstadien bis zur Verpuppung und werden bis zu fünf Zentimeter lang. Sie haben eine dunkle, breite Rückenlinie mit samtartig behaarten Feldern und rotbraunen, langbehaarten Warzen, liefert Wikipedia eine Beschreibung.

Wann die Raupen des Eichenprozessionsspinners aktiv sind

„Die Raupen des Eichenprozessionsspinners schlüpfen je nach Witterung im Zeitraum von Ende März bis Anfang Mai (hauptsächlich im April) aus den an Zweigen überwinterten Eigelegen. Die Raupen sind vor allem nachtaktiv, fressen dann gesellig an Eichenblättern und verweilen/ruhen tagsüber in der Regel gemeinsam in nestartigen Ansammlungen, meist an der Unterseite von Astgabeln. Dort finden auch die Häutungen der Raupen beim Übergang in die nächsten Larvenstadien statt“, klärt Renke Coordes auf.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Morgens und abends, in der Dämmerung, würden die Raupen gemeinsam in einer Art Prozession vom Fraßort zum Nest bzw. umgekehrt ziehen. Nach Häutungen, die für die Raupen immer eine Unterbrechung der Fraßtätigkeit bedeuten würden, könnten die Raupen auch am Tag auf Wanderungen am Baum oder von einem Baum zum anderen angetroffen werden, so der Sachsenforst-Sprecher weiter. Etwa im Juli /August erfolge dann die Verpuppung ebenfalls innerhalb eines Gespinstnestes.

Wo man die Gespinste in der Regel findet

Im Laufe der ersten drei Stadien ihrer Entwicklung würden sich die Larven in der Ruhezeit an einigen locker zusammengesponnenen Blättern oder Zweigen (i.d.R. in der Baumkrone) sammeln, ohne ein eigentliches Nest zu spinnen, klärt Renke Coordes auf.

„Die in den späteren Stadien angelegten Gespinstnester befinden sich in der Regel im Kronen- oder Stammbereichen von Eichen, oft an Astgabelungen. Teilweise – bei uns ist das aber selten – können Gespinstnester bei sehr hohen Temperaturen (> 30°C) auch weiter unten am Stammfuß bzw. am Boden vorkommen.“

DNN