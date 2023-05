Gefährliche Insekten: Eichenprozessionsspinner auf Vormarsch in Dresden

Dresden. Die Feuerwehr hat am vergangenen Wochenende an verschiedenen Orten in Dresden den Kampf gegen Eichenprozessionsspinner aufgenommen.

Die kleinen Schmetterlinge sind nicht ganz ungefährlich. Im Raupenstadium können ihre Brennhaare zu einer Immunreaktion führen, die in seltenen Fällen sogar bis zur Nesselsucht reicht.

Eichenprozessionsspinner im Großen Garten und Löbtau

Deshalb rücken Kräfte der Feuerwehr immer wieder aus, um Bereiche abzusperren und zusammen mit dem Amt für Stadtgrün weitere Maßnahmen zur Beseitigung einzuleiten. So nun auch an mehreren Orten in Dresden.

Am Wochenende wurden Gespinste im Großen Garten bemerkt und ein Bereich am Palaisteich abgeriegelt. Dann kamen Meldungen aus Löbtau hinzu, ein Bereich um die Müllerbrunnenstraße sowie zwei Parkbänke um den Müllerbrunnen mussten abgesperrt werden.

Auch auf der Galileistraße wurde eine Treppe abgesperrt, ebenso auf der Kötzschenbroder Straße. Bereits vergangene Woche war ein Gespinst in Blasewitz entdeckt worden. Alle wichtigen Informationen zum Eichenprozessionsspinner gibt es hier.

