﻿Ehemaliger Kindergarten in Dresden-Gorbitz brennt

Am Sonnabend hat es in einem leerstehenden Kindergarten am Altgorbitzer Ring gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Dresden. Rauch aus einem ehemaligen Kindergarten: Am Sonnabend gegen 18.45 Uhr musste die Feuerwehr zu einem Brand in einer leerstehenden Kita am Altgorbitzer Ring ausrücken. An mehreren Stellen des dreigeschossigen Gebäudes brannte Unrat. Die Feuerwehrleute konnten den Brand zügig löschen und belüfteten anschließend die Räume.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Laut Zeugenangaben sind Kinder oder Jugendliche aus dem Gebäude geflüchtet.

Der Altgorbitzer Ring war während des Einsatzes gesperrt.