Ehemaliger Dresdner Stadtschreiber Oliver wird neuer Präsident des P.E.N.

Dresden. Der in Dresden bestens bekannte Autor José F.A. Oliver ist neuer Präsident des deutschen PEN. Dies sagte ein Sprecher der Schriftstellervereinigung gestern der Deutschen Presse-Agentur in Darmstadt. Der Lyriker und Essayist wurde bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung im Kongresszentrum Darmstadium zum Nachfolger von Interimspräsidenten Josef Haslinger gewählt. Haslinger selbst stellte sich nicht zur Wahl.

Oliver war 2001 Dresdner Stadtschreiber und wurde ein Jahr später Gastprofessor am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge bei Boston. 2007 übernahm Oliver die Chamisso-Poetikdozentur an der TU Dresden.

Heftiger Streit in der Führungsriege

Haslinger hatte das Präsidentenamt nach dem Rücktritt des Journalisten und Publizisten Deniz Yücel im Mai nach einem Machtkampf im deutschen PEN-Zentrum übernommen. Zuvor war es zu heftigem Streit um den Führungsstil der Spitzenriege der Schriftstellervereinigung gekommen und hatte diese entzweit. Dabei ging es unter anderem um Beleidigungen, Mobbingvorwürfe und den Umgangston. Yücel trat damals zurück und rief gemeinsam mit anderen Schriftstellern den PEN Berlin ins Leben, der international aber noch nicht anerkannt ist.

Weltweit gibt es mehr als 140 Schriftstellervereinigungen, die im internationalen PEN vereint sind. Die drei Buchstaben stehen für die Wörter Poets, Essayists und Novelists.

Von dpa