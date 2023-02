Euro Composites liefert den Elbe Flugzeugwerken in Dresden Wabenprodukte für Herstellung seiner Leichtbau – Produkte – zum Beispiel von Bodenplatten für Airbus

Die Elbe Flugzeugwerke in Dresden sichern sich die Dienste des langjährigen Zulieferers Euro-Composites. Der Vertrag über 80 Millionen Dollar soll in turbulenten Zeiten mehr Sicherheit bieten, so EFW-Chef Jordi Boto.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket