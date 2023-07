﻿Eberhard Burger: Der Bauherr der Frauenkirche Dresden feiert 80. Geburtstag

Dresden. Es ist ruhig geworden um Eberhard Burger. Auch sein Lebenswerk, die wiederaufgebaute Dresdner Frauenkirche, hat längst einen gemäßigteren Lebensabschnitt begonnen. 18 Jahre nach ihrer Weihe kann sie gewissermaßen als erwachsen gelten. Geistiges und kulturelles Leben haben sich wie die Besichtigungen eingepegelt. Riesige Schlangen um das Bauwerk bilden sich heute nur noch, wenn drinnen zusätzlich eine als einmalig beworbene Weltkugel zu sehen ist.

Viel wichtiger vielleicht: Die berühmte Kuppel wird von den Dresdnern ganz selbstverständlich geliebt und gehört heute so fest zum Stadtbild, als wäre sie nie weggewesen.

Das Gesicht des ehrgeizigen Wiederaufbaus

Zu danken ist das nicht zuletzt dem Mann, der das Baugeschehen auf dem Trümmerfeld bis zum Aufsetzen der Laterne auf die wiedererstandene Kirche fest in der Hand hielt. Der alte und neue Handwerkstechniken vereinen, Wogen glätten, Kompromisse finden musste, ohne dabei Fristen und Finanzen aus dem Auge zu verlieren.

Die Archivaufnahme zeigt Eberhard Burger im Jahr 1994, als gerade wiederverwendbare Steine aus dem Schuttberg zu bergen waren. © Quelle: Dieter E. Hoppe

Eberhard Burger war als Baudirektor der Frauenkirche viele Jahre deren Repräsentant und gewissermaßen das markante Gesicht des ehrgeizigen Aufbauwerkes. Er konnte Fortschritte und auftretende Schwierigkeiten, die nicht ausblieben, verständlich erklären und dabei auch die Neugier der Welt befriedigen, die seinerzeit großen Anteil am Geschehen nahm.

Die Aufgabe als Fügung betrachtet

Auf diesen wesentlichen Teil seines Arbeitslebens darf Burger getrost Stolz empfinden. In einem früheren Gespräch mit der Autorin formulierte es der Baufachmann aus seinem christlichen Ethos heraus viel bescheidener: „Ich habe eine Aufgabe gehabt, für die man sich nicht bewerben kann, sondern die man geschenkt bekommt. Im Nachhinein kann ich das nur als Fügung bezeichnen.“ Aus dem Nichts kam seine Berufung keineswegs, aber wie so oft im Leben sah der Anfang ganz anders aus.

Im Kriegsjahr 1943 in Berlin geboren, in Halle eingeschult und 1961 in Riesa das Abitur abgelegt, hoffte er auf einen Studienplatz an der Technischen Universität Dresden. Zuvor stand ein praktisches Jahr an, das den jungen Mann ins Erdölverarbeitungswerk Schwedt an der Oder führte, wo er sich zum Betonfacharbeiter qualifizierte. Damit war der Weg zum Direktstudium an der Fakultät Bauwesen der TU Dresden, Fachrichtung konstruktiver Ingenieurbau, geebnet, das er 1968 als Diplom-Ingenieur abschloss. Viele Jahre später, nach der Weihe der Frauenkirche, freute er sich sehr über die Ehrendoktorwürde, die ihm „seine“ Fakultät verlieh.

Erster Arbeitsplatz im Kernkraftwerk Lubmin

Erste Arbeitsaufgabe nach dem Studium wurde die Einrichtung der Baustelle für das (1990 stillgelegte) Kernkraftwerk Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern. Dadurch blieb ihm die Einberufung zur Nationalen Volksarmee erspart. Im Raum Dresden ließ ihn sein Arbeitgeber Bau- und Montagekombinat Kohle und Energie an diversen Industrieobjekten mitwirken.

1980 schließlich wechselte Burger zum Evang.-Luth. Kirchenbauamt Sachsen. Hier war er als Kirchenbaurat im Rahmen des Valutabauprogramms der Kirche für die Errichtung von Pfarrhäusern und Gemeindezentren zuständig. Besonderes Gewicht hatten nicht zuletzt der Wiederaufbau und die neue Innengestaltung der barocken Dreikönigskirche Dresden unter seiner Leitung.

Für Eberhard Burger selbst nimmt sein Wirken als Domherr im Domkapitel des Doms zu Wurzen großen Raum ein. Wurde der Bau doch von 1986 bis 2004 unter seiner Führung von außen und innen komplett saniert. Auf ihn geht auch die Gründung der Europäischen Vereinigung der Dombaumeister zurück.

Die Versetzung des ersten Steins überzeugte Skeptiker

Im März 1991 hatte sich die Landessynode der Evang.-Luth. Landeskirche entschlossen, George Bährs zerstörten Prachtbau im Herzen der Stadt wieder zu errichten. Nicht alle Dresdner fanden das richtig. Eberhard Burger schon. Am 1. Oktober 1992 wurde er als Baudirektor der Frauenkirche von anderen Verpflichtungen freigestellt. Sein Arbeitsplatz befand sich noch im Georgenbau des Dresdner Schlosses, erst 1993 zog er auf die Baustelle um. Im Mai 1994 beging man nach der archäologischen Enttrümmerung die erste Steinversetzung, und mit dem ersten Stück Mauer zwischen Eingang A und Choranbau wurden auch die Skeptiker überzeugt.

Alles richtig gemacht? Die Bindung hielt lange. Eberhard Burger war nach der Weihe noch Sprecher der Geschäftsführung der Stiftung Frauenkirche, hielt nach seiner Verabschiedung in den Ruhestand ehrenamtlich Vorträge, schulte Kirchenführer und sorgte sich weiterhin um bauliche Probleme.

Sein Engagement ging aber auch über die genannten Kirchenbauwerke hinaus. So setzte er sich für das Palais im Großen Garten ebenso ein wie für die umstrittene Waldschlößchenbrücke. Um den Welterbetitel zu retten und die Dresdner zu versöhnen, verschlankte er freiwillig gemeinsam mit Partnern den Brückenbau, den er verkehrstechnisch für wichtig hält. Der Titel war trotzdem futsch. Und zum Lob gab es auch deutliche Anfeindungen.

Wiederaufbau war die richtige Entscheidung

Doch die sind Geschichte und gemessen an zahlreichen Würdigungen wohl eine Petitesse. Der Ehrenbürger von Dresden und Officer of the British Empire (OBE) – eine Auszeichnung verliehen durch Königin Elisabeth II. – wird immer mit seinem Lebenswerk Frauenkirche, wo Burger seinen Lieblingsplatz auf der zweiten Empore hat, in Erinnerung gebracht werden. Wem ist solches schon vergönnt.

Bei der „Krönung" der Dresdner Frauenkirche 2004 dabei: Baudirektor Eberhard Burger, Sachsens Ministerpräsident Georg Milbradt, Dresden-Trust-Präsident Herzog von Kent, Landesbischof Jochen Kreß un © Quelle: Dietrich Flechtner

Der Wiederaufbau war die richtige Entscheidung, meinte er schon vor Jahren. Es war der richtige Zeitpunkt mit einem Gefühl der Hoffnung und des Aufschwungs und einer Atmosphäre der Gemeinsamkeit.

Heute begeht Eberhard Burger seinen 80. Geburtstag. Drei Hüftoperationen haben ihm körperlich zugesetzt und seinen Bewegungsradius stark eingeschränkt. Kraft gibt ihm die Familie, zu der auch vier Enkel und drei Urenkel gehören.

