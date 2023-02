Die „DNN am Sonntag“ gibt’s nur digital – was heute drinsteht

Dresden. Wie geht es weiter, Joe Biden? Es war eine turbulente Woche für den US-Präsidenten: Erst besuchte er überraschend Kiew, dann beschwor er mit einer eindringlichen Rede die Einheit des Westens. Auch innenpolitisch setzt er seinen Kampf für die Demokratie fort – er begreift es als seine Lebensaufgabe. Aber wird der mit 80 Jahren älteste Präsident in der amerikanischen Geschichte auch für eine zweite Amtszeit kandidieren? Es deutet einiges darauf hin. Außerdem im E-Paper am Sonntag:

Die Bahn ist sogar im Krieg pünktlich: Er brachte US-Präsident Biden mit dem Sonderzug nach Kiew: Olexandr Kamischin ist Chef der ukrainischen Eisenbahn, deren Züge sogar unter Beschuss fahren und dabei verblüffend verlässlich sind. Kamischin meint, ein Krieg sei schließlich keine Entschuldigung für schlechten Service.

Wut und Wahrheit: Sie gehört zu den interessantesten Köpfen im deutschen Fernsehen. Am Montag hat Dunja Hayali ihren Einstand als Haupt­moderatorin beim „heute journal“ im ZDF gegeben. Was ist das Geheimnis der 48-Jährigen?

Klares Non für Macron: Die Menschen in Frankreich sollen bis zur Rente zwei Jahre länger arbeiten. Wehren sie sich so heftig gegen die geplante Reform, weil sie am Arbeitsplatz nicht noch länger durchhalten können? Oder sind sie schlicht faul, wie Innenminister Darmanin anklingen ließ?

„Wir lassen uns nicht unterkriegen“: Monty Ott und Ruben Gerczikow haben ein Buch über junge jüdische Politik in Deutschland geschrieben. „Wir lassen uns nicht unterkriegen“ zeigt ein breites Spektrum jüdischen Engagements. Im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erklären die Autoren, warum diese vielen Stimmen nicht nur dann gehört werden sollten, wenn es um Israel, Antisemitismus oder das Gedenken an die Schoah geht.

Wer ist eigentlich Julian N.? Er ist jung, schrill, laut, erfolgreich – und er polarisiert. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sorgt auch abseits des Platzes immer wieder für Schlagzeilen. Spätestens seit seinem verbalen Ausraster in Gladbach steht er intern wie extern unter besonderer Beobachtung. Doch wie tickt der 35-Jährige wirklich? Eine Spurensuche.

Dazu gibt es weitere Hintergrundberichte zu aktuellen Themen, die Bilder der Woche, aktuellen Sport sowie Filmtipps. Schauen Sie gern rein in unser E-Paper am Sonntag. Viel Spaß beim Lesen!

