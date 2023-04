Die „DNN am Sonntag“ gibt’s nur digital – was heute drinsteht

Dresden. In unserer Titelstory geht es um die aktuelle Situation beim Fußball-Rekordmeister FC Bayern. Oliver Kahn ließ sich nach seiner Karriere als Fußballer in Harvard und Stanford zum Manager ausbilden. Seit knapp zwei Jahren ist er Vorstandsvorsitzender der FC Bayern AG. Mit der Entscheidung für einen neuen Trainer mitten in der Saison wollte er zeigen, dass er dem Erfolg alles unterordnet. Nun steht er vor Trümmern.

Hilft das Kleben dem Klima? Die Letzte Generation erregt die Gemüter. Nun droht die Gruppe, mit ausgeweiteten Aktionen ab Montag den Verkehr in Berlin lahmzulegen, damit die Regierung ihre Forderungen erfüllt. Die Frage drängt sich auf, ob der Protest auf diesem Weg überhaupt sein Ziel erreichen kann. RND-Redakteur Stefan Stosch äußert Verständnis: „Wut wächst mit Ohnmacht“, sagt er. „Erpressung ist undemokratisch“, entgegnet ihm Kristina Dunz aus der RND-Hauptstadtredaktion in unserer Debatte der Woche.

Wo die Arbeit im Gefängnis enden kann: Der in Russland festgenommene US-Journalist Evan Gershkovich scherzt aus der Haft mit seiner Familie. Doch die Situation ist ernst – und sein Fall bereitet westlichen Kolleginnen und Kollegen in Moskau Sorge. Wegen der Kämpfe in der Ukraine arbeiten sie ohnehin unter erschwerten Bedingungen.

Hat das Königreich eine Zukunft? Die britische Monarchie ist für den Staat teuer, und nicht wenige halten sie für unzeitgemäß. Vor der Krönung von König Charles III. finden auch antiroyale Stimmen Gehör, denen als höchster Repräsentant Großbritanniens ein gewählter Präsident lieber wäre.

Das Essen wird knapp: Die Lebensmittelpreise bringen die Ärmsten in Not. In Berlin sind 1000 Menschen zu einer Spendenaktion der Arche gekommen. Gründer Bernd Siggelkow sieht das Hilfswerk am Ende seiner Möglichkeiten. Auch die Tafeln sind überlastet.

Im Westen nur Genuschel: Fans des Netflix-Hits „Im Westen nichts Neues“ beschweren sich über die schlechte Sprachverständlichkeit des Films. Ein Problem, mit dem Fernsehfilme wie der „Tatort“ und „Polizeiruf 110“ schon länger zu kämpfen haben. Nun gibt es eine technische Lösung, die das Problem beheben könnte.

Dazu gibt es weitere Hintergrundberichte zu aktuellen Themen, die Bilder der Woche, aktuellen Sport sowie Filmtipps. Schauen Sie gern rein in unser E-Paper am Sonntag. Viel Spaß beim Lesen!

