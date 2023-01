DNN am Sonntag, 22.01.23

Die „DNN am Sonntag“ gibt’s nur digital – was heute drinsteht

Dresden. Diese Woche ist im E-Paper am Sonntag Retter Rudi der Titelheld. Rudi Völler war Weltmeister als Spieler und Vizeweltmeister als Teamchef. Jetzt soll der frühere Stürmer dem DFB zum zweiten Mal in größter Not aus der Patsche helfen. Die schwierige Aufgabe: Er muss rund um die Nationalmannschaft neue Euphorie entfachen. Weitere Themen sind:

Paris will Essen wie Berlin: 60 Jahre ist es her. Am Sonntag wird der Beginn einer Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland gefeiert, die Unterzeichnung des Élysée-Vertrags. Viele Verbindungen sind entstanden. Momentan hoch im Kurs steht der Döner – als deutsche Spezialität.

Moskaus Stimme der Vernunft: Bürgermeister Sergej Sobjanin vermied es lange, den Feldzug in der Ukraine öffentlich zu unterstützen. Das steigerte seine Popularität in der russischen Hauptstadt, doch diese Zurückhaltung musste er aufgeben. Sein Status als gemäßigter Politiker könnte sich für ihn noch als wertvoll erweisen.

Der Superstar der anderen: Er ist der erfolgreichste Musiker der Welt – aber kennen Sie ihn? Wenn nicht, geht es Ihnen mit dem Rapper Bad Bunny wie vielen in Europa. Dabei haben die Songs des Puerto-Ricaners Milliarden Aufrufe. Im Kino tritt er 2024 sogar gegen Spider-Man an.

Dazu gibt es weitere Hintergrundberichte zu aktuellen Themen, die Bilder der Woche sowie Filmtipps. Schauen Sie gern rein in unser E-Paper am Sonntag. Viel Spaß beim Lesen!