Die „DNN am Sonntag“ gibt’s nur digital – was heute drinsteht

Die Woche hatte es in sich: Beim Klimagipfel mussten die Politiker wegen vieler offener Fragen im Abschlussdokument eine Extrarunde drehen. Beim G20-Gipfel war die Aufregung unter den Staatenlenkern groß, als eine Rakete im Grenzgebiet zur Ukraine auf polnischem Territorium zwei Mensche tötete. Die Artenschutzkonferenz hat aufgerüttelt, weil vielleicht der Elfenbeinhandel bald wieder legal werden könnte.

Und Donald Trump warf – wie von vielen befürchtet – seinen Hut wieder in den Ring, um noch einmal US-Präsident zu werden. Außerdem gehen unsere Reporter der Frage nach, ob die beliebten Dating-Apps unsere Beziehungen oberflächlicher machen.

Unser E-Paper am Sonntag bietet Lesestoff in Fülle, um sich zu all diesen Themen auf dem Laufenden zu halten. Darüber hinaus gibt es den Spielplan zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar – eingebettet in Betrachtungen darüber, wie es den Fans mit dem umstrittenen Großereignis geht und welchen Eiertanz die TV-Sender aufführen, die Zuschauer vor den Fernseher locken wollen. Und natürlich wie immer die Bilder der Woche und Filmtipps.

Übrigens, in der Sonnabend-Ausgabe des DNN-E-Papers finden Sie auch eine ausführliche Beilage zur Fußball-WM: Alle Teams, die Stars, die Sportstätten und Prognosen, wer den Pokal holen könnte.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen, schauen Sie doch mal rein.

Von DNN