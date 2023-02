Die „DNN am Sonntag“ gibt’s nur digital – was heute drinsteht

Kompletter Stillstand: Gleisbau legt am Wochenende Bahnverkehr in Dresden lahm

Wegen Arbeiten an den Gleisen und Weichen fahren am Wochenende für Stunden keine Züge am Hauptbahnhof. Hinter der Sperrung steckt ein großangelegtes Sanierungsvorhaben, mit dem die Bahn noch dieses Jahr beginnen will.