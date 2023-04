Die „DNN am Sonntag“ gibt’s nur digital – was heute drinsteht

Dresden. Um Luisa Neubauer geht es in unserer Titelstory. Was hält sie noch bei den Grünen? Eigentlich sollten sie die Klimaschutzpartei Nummer eins sein. Doch in der Ampelkoalition müssen die Grünen auch bei diesem Thema viele Kompromisse eingehen. Luisa Neubauer hat die Partei dafür kritisiert. Im Interview verrät sie, ob sie trotzdem Mitglied bleibt – und ob das 1,5-Grad-Ziel in Deutschland noch eingehalten werden kann.

Ist eine Helmpflicht sinnvoll? Im Ernstfall kann ein Kopfschutz Leben retten. Trotzdem trägt nur ungefähr ein Viertel der Menschen, die sich aufs Fahrrad setzen, einen Helm. Muss da der Staat eingreifen und Vorschriften machen? „Den Gurt wollte auch niemand“, sagt RND-Redakteur Niklas Engelking in unserer Debatte der Woche und plädiert für eine solche Vorschrift. „So wird dies nie Fahrradland“, entgegnet sein Kollege Thorsten Fuchs. Die erste Folge einer Helmpflicht wäre nicht, dass man auf den Straßen nur noch Fahrradfahrerinnen und -fahrer mit Helm sieht – sondern dass man vor allem deutlich weniger sieht, befürchtet er,

Ein wildes, teures Hobby: Wer in Südafrika Geld hat, steckt gern etwas davon in die Wildtierzucht. Millionär John Hume will nun seine Nashornfarm versteigern, dort leben 2000 Tiere, mehr als im berühmten Kruger-Nationalpark. Private Liebhaberei von gut Betuchten – ist das der Artenschutz der Zukunft?

30 Jahre Boy-Hysterie: Eine Retortenband, gecastet nach einer Zeitungsanzeige – das sind die Backstreet Boys. Vor 30 Jahren wurde die Band gegründet, die das Genre Boygroup prägte. Eine Geschichte über Regeln, Erfolg, Neustarts und das Altern.

„Wenn du jetzt nicht glücklich sein kannst, wann dann?“ Wie und wo finden wir Zufriedenheit und Erfüllung? Um das herauszufinden, hat Bas Kast einiges ausprobiert – Kälteschocks, Meditation und auch Magic Mushrooms. Rausgefunden hat der Bestsellerautor vor allem, dass wir alle unserem persönlichen Weg zum Glück folgen müssen.

Will das denn niemand zeigen? Keine 100 Tage vor Beginn der Frauen-WM sind die TV-Rechte für Deutschland immer noch nicht vergeben – und es sieht nicht so aus, dass sich die Fifa sowie ARD und ZDF noch annähern.

Dazu gibt es weitere Hintergrundberichte zu aktuellen Themen, die Bilder der Woche, aktuellen Sport sowie Filmtipps. Schauen Sie gern rein in unser E-Paper am Sonntag. Viel Spaß beim Lesen!

