Die „DNN am Sonntag“ gibt’s nur digital – was heute drinsteht

Dresden. Butter ist weit mehr als ein Nahrungsmittel. Es ist ein Symbol. Für Wohlstand, Wohlbefinden, Volksnähe – und seit Krisenbeginn auch für die Inflation. Seit Neuestem gibt es das 250-Gramm-Stück wieder für 1,59 Euro. Ist jetzt alles wieder gut? In Asendorf machen sie Butter. Auf die traditionelle Art. Aufwendig, regional, hochwertig. Weil Butter nicht gleich Butter ist. Jetzt, wo die Preise wieder fallen, fürchten sie, dass sie die Leidtragenden sein könnten. Ein Molkereibesuch.

Im Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien brennt sich manches furchtbare Bild ins Gedächtnis ein. Unserem Krisenreporter Can Merey begegnen in einer Region in Trümmern viele herzzerreißende Schicksale – und ein bewundernswerter Wille durchzuhalten.

Wenn Franziskus nach Geld fragt: Ein wohltätiges Projekt mit dem Papst? Für Ursula und Manfred M. schien sich ein Traum zu erfüllen. Nach intensivem Austausch überwies das gläubige Ehepaar fast 50.000 Euro – an gewiefte, theologisch äußerst gut gebildete Betrüger. Eine Geschichte übers Glauben.

Die erste Präsidentin der USA? Sie startet als Außenseiterin. Doch Nikki Haley hätte das Zeug, die erste Präsidentin in der Geschichte der USA zu werden. Die Republikanerin aus South Carolina wird nächste Woche ihre Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2024 bekanntgeben – und die Pläne der Männer in ihrer Partei durcheinander wirbeln. Fünf Gründe, die dafür sprechen.

Die neue weibliche Wut: Lied, Liebe und Leid: Das passt einfach zusammen. In Break-up-Songs rechnen vor allem Sängerinnen selbstbewusst, wütend und teils schonungslos mit ihren Ex-Partnern ab. Warum kommt das so gut an?

Dazu gibt es weitere Hintergrundberichte zu aktuellen Themen, die Bilder der Woche, Sport sowie Filmtipps.

