Die „DNN am Sonntag“ gibt’s nur digital – was heute drinsteht

Dresden. Seit vergangenem September steht Charles III. an der Spitze des Vereinigten Königreichs, doch nun wird er auch offiziell gekrönt. Am Samstag erhielt der neue britische Monarch in London den Segen der Church of England. Das ganze Land feiert mit – ein Blick auf das Festwochenende.

Passt die Monarchie noch in die Zeit? Die Krönung von König Charles III. nach traditionellem Vorbild wirft eine alte Frage wieder auf: Ist dieses Ritual noch zeitgemäß? Oder sollte die Monarchie im Vereinigten Königreich abgeschafft werden? Darum geht es diesmall in unserer Bebatte der Woche: „Monarchie ist unersetzbar“, meint RND-Redakteur Thomas Paterjey. Mit einem vermeintlich „zeitgemäßeren“ Präsidenten, sagt er, würde sich das Vereinigte Königreich auf einen schlechten Tausch einlassen. „Alles nur Theater“, entgegnet seine Kollegin Milena Wurmstädt, Volontärin beim RedaktionsNetzwerk Deutschland. Zudem basiere auf undemokratischen Werten, profitiere vom Kolonialismus und sei unverschämt teuer.

Die echten Gefahren der künstlichen Intelligenz: Einige Fachleute halten KI für die Atombombe unserer Zeit und fordern strenge Regeln. Welche Ängste übertrieben sind – und was uns wirklich Sorgen machen sollte.

Die Rückkehr der Raucherecke: Jahrelang waren Zigaretten unter vielen Jugendlichen verpönt. Nun steigt die Anzahl junger Raucher wieder. Hat es mit Corona zu tun? Oder gilt das Rauchen wieder als cool? Ein Gespräch mit denjenigen, die es wissen müssen.

Funk laufen die Youtube-Stars davon: Mit „maiLab“, „Kurzgesagt“ und „Simplicissimus“ verliert das öffentlich-rechtliche Jugendangebot Funk gleich drei prominente Formate. Auch der umstrittene Youtuber Leeroy Matata streicht die Segel. Wie ist die Abwanderungswelle zu erklären? Und was bedeutet das für Funk?

Vorkämpfer für Freiheit: Vahid Sarlak ist Ex-Judoka, dessen ganzes Leben sich durch eine sportliche Entscheidung verändert hat. Mittlerweile wohnt der gebürtige Iraner in Deutschland und führt ein internationales Flüchtlingsteam als Trainer zur WM. Über einen Sportler, der trotz seiner Erfolge keine Medaillen mehr besitzt – denn sein heutiger Kampf ist wichtiger.

Dazu gibt es weitere Hintergrundberichte zu aktuellen Themen, die Bilder der Woche, aktuellen Sport sowie Filmtipps. Schauen Sie gern rein in unser E-Paper am Sonntag. Viel Spaß beim Lesen!

