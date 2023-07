Die „DNN am Sonntag“ gibt’s nur digital – was am 16. Juli drinsteht

Dresden. Unsere Titelstory geht der Frage nach: Warum fällt uns das Abschalten so schwer? 37 Prozent der deutschen Büroangestellten sind im Urlaub für ihre Arbeitgeber erreichbar, weitere 16 Prozent lesen täglich Dienstmails. „Manche Deutschen haben verlernt, Urlaub als Urlaub zu sehen“, sagt ein Arbeitsforscher. Dahinter steckt oftmals kein betrieblicher Druck, sondern eher individuelle Unsicherheit.

Lieber ans Meer oder in die Berge? Wo machen wir Urlaub? Wenn sie am liebsten am sonnigen Strand liegt und er die Ruhe in den Berge vorzieht, kann die Antwort kompliziert ausfallen. So ist es jeden Sommer für das Paar, das diesmal unsere Debatte der Woche führt.

„Diese Viertel sind nicht das Problem“: Nach den Ausschreitungen ist in Frankreich wieder etwas Ruhe eingekehrt. Aber die Lage bleibt angespannt. Der Bürgermeister der Pariser Vorstadt Épinay-sous-Senart, Damien Allouch, erklärt im Interview die Probleme – und seine Enttäuschung über Präsident Emmanuel Macron.

Tom Cruise rettet die Welt – und Hollywood: Kaum ein Filmstar ist so umstritten wie er: Tom Cruise steht als Scientology-Mitglied in der Kritik. Kaum ein anderer ist aber auch so wichtig für die Branche. Der 61-Jährige hält dem Kino unverbrüchlich die Treue – und bringt zuverlässig Millionen Menschen vor die Leinwand.

Las Vegas hat eine neue Leuchtkugel: In der einstigen Metropole der Sünden strahlt ein neues Wahrzeichen. 18 000 Menschen passen in die Arena „Sphere“, das größte kugelförmige Gebäude der Welt, spektakulär erleuchtet von 1,2 Millionen LEDs. Las Vegas will sich neu erfinden – als Welthauptstadt des Entertainments. Kann das klappen?

Eine Marke mit Mythos: Harry Styles ist einer der größten Popstars unserer Zeit. Seine Fans sind hochgradig divers, sein Modestil bricht Geschlechterrollen auf. Dennoch – oder gerade deshalb – regt sich verstärkt Kritik an dem Sänger. Was Sie über das Phänomen Harry Styles wissen müssen.

Das Terrorlabor der Wagner-Söldner: Bis zu 1400 Kämpfer der russischen Privatarmee waren bisher in der Zentralafrikanischen Republik stationiert – und stabilisierten das wacklige Regime. Hunderte Söldner werden nun Richtung Russland abgezogen. Droht dem Land ein neuer Bürgerkrieg?

