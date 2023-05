Die „DNN am Sonntag“ gibt’s nur digital – was heute drinsteht

Dresden. Unsere Titelstory geht diesmal der Frage nach: Werden wir bald 140 Jahre alt? Forscher haben das Leben von Mäusen verlängert: Dank Gentherapie werden sie um einiges älter. Lässt sich dieser Effekt auch auf den Menschen übertragen? Das Leben zu verlängern ist in der Forschung aber eher nur ein Nebenschauplatz im Kampf gegen Krankheiten. Ein Blick in die Labore.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kann der ESC Europa einen? Lästern, lachen, Bewertungen bewerten – ist der Eurovision Song Contest mehr als skurrile Unterhaltung? Hilft die friedliche, grelle Party, Grenzen zu überwinden, oder gibt’s doch wieder nur Ärger um seltsam vergebene Punkte? Es geht um mehr als Musik, meint RND-Redakteur Imre Grimm. Er sieht den ESC auch Fest des freundlichen Entschlüsselns von Unterschieden (und überraschenden Gemeinsamkeiten) für Hunderte Millionen Europäer. Am Ende sei der ESC doch nur ein Spiegelbild all der Zankereien, entgegnet ihm RND-Volontär Florian Holler in unserer Debatte der Woche.

Abstimmung über einen Herrscher: Recep Tayyip Erdogan residiert in einem Palast mit 1100 Räumen. Wenn der türkische Präsident die Wahl verliert, wird er ausziehen müssen. Aufgewachsen ist der autokratische Regierungschef in einfachen Verhältnissen in einem Arbeiterviertel von Istanbul. Ein Besuch bei einem früheren Nachbarn und Freund.

„Israel ist hier, um zu bleiben“: Der Staat der Juden wird 75. Historiker Tom Segev bescheinigt seinem Heimatland eine dramatische Erfolgsgeschichte. Doch die Probleme mit den Palästinensern hält er für unlösbar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum spricht niemand vom Vaterinstinkt? Für Annika Rösler und Evelyn Höllrigl verliefen die ersten Wochen nach der Geburt ihrer Kinder alles andere als rosig. Selbstzweifel nahmen zu, die Stimmung sank. Schließlich gelten Frauen doch als geborene Mütter – dank Hormonen und Instinkten. Oder?

Sylt kämpft gegen Ferienwohnungen: Die Einheimischen leiden unter dem wachsenden Tourismus auf der Nordseeinsel. Ein vermeintlicher Baustopp für Urlaubswohnungen erschreckt nun Gäste genauso wie Vermieter. Dabei ist es noch lange nicht so weit.

Dazu gibt es weitere Hintergrundberichte zu aktuellen Themen, die Bilder der Woche, aktuellen Sport sowie Filmtipps. Schauen Sie gern rein in unser E-Paper am Sonntag. Viel Spaß beim Lesen!

Zum E-Paper der DNN geht es hier und wie sie das E-Paper als App aufs Smartphone oder Tablet bekommen, erfahren Sie hier für iOS und hier für Geräte mit Android-Betriebssystem.